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09 июня 2022 года 09:19
Снижается спрос на доставку готовой еды
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
9 июня. FINMARKET.RU - Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки падает, что привело к закрытию наиболее нерентабельных проектов. Как выяснил "Коммерсант", от идеи развиваться в сегменте отказались Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro. Оставшиеся игроки пытаются адаптироваться к новым условиям, открывая, в частности, проекты в экономсегменте. В то же время непрофильные компании, такие как X5 Group, "Азбука вкуса" или "Яндекс", начали терять интерес к этому сегменту. В январе-марте этого года трафик на сайтах сервисов доставки рационов и продуктовых наборов уменьшился на 38,3% год к году, говорится в исследовании рынка e-grocery от Infoline, с которым ознакомился "Коммерсант". Только в марте совокупные продажи сервисов снизились на 13% год к году. В целом за первый квартал объем рынка достиг 5 млрд руб. Тенденцию подтверждают и сами сервисы. В Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food) основной спад наблюдали в марте. В компании объясняют это повышенной тревожностью потребителей и нестабильным курсом рубля, что привело к сокращению спроса. В разгар кризиса снижение продаж также зафиксировали в проекте "ВкусМил" (принадлежит сети "ВкусВилл") и "Шефмаркете". В Grow Food утверждают, что в марте-апреле спрос вернулся к прошлогодним показателям после падения в феврале.
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