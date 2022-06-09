Снижается спрос на доставку готовой еды

9 июня. FINMARKET.RU - Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки падает, что привело к закрытию наиболее нерентабельных проектов. Как выяснил "Коммерсант" , от идеи развиваться в сегменте отказались Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro. Оставшиеся игроки пытаются адаптироваться к новым условиям, открывая, в частности, проекты в экономсегменте. В то же время непрофильные компании, такие как X5 Group, "Азбука вкуса" или "Яндекс", начали терять интерес к этому сегменту.

В январе-марте этого года трафик на сайтах сервисов доставки рационов и продуктовых наборов уменьшился на 38,3% год к году, говорится в исследовании рынка e-grocery от Infoline, с которым ознакомился "Коммерсант". Только в марте совокупные продажи сервисов снизились на 13% год к году. В целом за первый квартал объем рынка достиг 5 млрд руб.

Тенденцию подтверждают и сами сервисы. В Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food) основной спад наблюдали в марте. В компании объясняют это повышенной тревожностью потребителей и нестабильным курсом рубля, что привело к сокращению спроса. В разгар кризиса снижение продаж также зафиксировали в проекте "ВкусМил" (принадлежит сети "ВкусВилл") и "Шефмаркете". В Grow Food утверждают, что в марте-апреле спрос вернулся к прошлогодним показателям после падения в феврале.