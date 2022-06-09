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09 июня 2022 года 08:27
Правила для гаражных комплексов и парковок урегулируют
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Егор Алеев/ТАСС
9 июня. FINMARKET.RU - Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений, пишет "Российская газета".. Речь в том числе о подземных парковках и специальных парковочных комплексах. С инициативой выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По подсчетам авторов проекта, в настоящее время в стране насчитывается более 36 тысяч гаражных объединений. При этом, наряду с обычными гаражными кооперативами, состоящими из капитальных либо железных гаражей, появились и другие виды приютов для машин. Это и подземные парковки, и здания-парковки, в которых автомобилю отводится лишь кусок бетона. А есть еще парковки на земле - тоже машино-места, иногда прикрытые навесом. Деятельность многочисленных гаражных объединений остается неурегулированной, отмечают авторы инициативы. "Из-за этого схема их управления непонятна, а с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений, возникают проблемы. Также порой владельцы не могут зарегистрировать в собственность уже построенные объекты, предназначенные для стоянки транспорта", - сказал "РГ" Павел Крашенинников. Внесенный в Госдуму проект закона "О гаражных объединениях" предлагает сформировать общий подход к определению подобных объектов и государственной регистрации прав на него. В частности, документом вводятся понятия "гаражный комплекс", "гараж" и "место хранения транспортного средства", а также закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество. "Законопроект завершает комплексное регулирование гаражной сферы, снимает правовую неопределенность и позволит обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей, а также возможность комфортного использования транспортных средств", - подчеркнул Крашенинников.
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Ключевые слова: Россия, гаражи, законодательство
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