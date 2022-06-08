Эксперты назвали самые востребованные профессии будущего

8 июня. FINMARKET.RU - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и СберБанк отобрали наиболее перспективныеисходя из прогнозных оценок спроса на них в 2023-2024 годах, глобальных трендов научно-технологического развития, динамики изменений российского и мирового рынков труда. О выборе экспертов пишет "Российская газета".

Перспективные профессии будущего будут востребованы в сферах здравоохранения, урбанистики, ИТ, кибербезопасности, финансах, дизайне, маркетинге, логистике, юриспруденции, менеджменте в сфере досуга. А также в так называемой сфере agile - это обобщающий термин для ряда подходов и практик по гибкой разработке программного обеспечения и сфера ESG - устойчивое развитие, предполагающее повышение экологической, социальной и корпоративной ответственности в работе компаний. Например, в здравоохранении будут востребованы биоинформатики, биоэкономисты, нейрореабилитологи, консультанты по здоровому долголетию, менеджеры индивидуальных медицинских программ.

Урбанистика нуждается в экоурбанистах, геоаналитиках, специалистах по транспортному развитию городов, менеджерах сообществ. Юриспруденции требуются юристы в сфере ИТ, техноэтики, блокчейн-юристы, специалисты по правовому регулированию в фармацевтике и биотехнологиях. В менеджменте досуга нужны менеджеры по формированию впечатлений, управлению доходом, спортивные менеджеры, цифровые продюсеры. В маркетинге востребованы нейромаркетологи, форсайтеры.

Есть наиболее упоминаемые профессии. К ним, например, относятся биоэкономисты - отвечающие за внедрение экономических моделей по применению биотехнологий в различных отраслях.

Вместе с тем востребованными остаются и гуманитарные направления. Заменить человека роботом невозможно, считают эксперты из НИУ ВШЭ.

Сегодня на рынке труда востребованы IT-специалисты: аналитики, программисты, особенно в областях data science, искусственного интеллекта, машинного обучения. Помимо высоких зарплат, эти направления интересны с точки зрения развития интеллекта, передовых открытий, карьеры.

Государство стимулирует IT-компании в части послабления налогового режима, социальных преференций. Увеличивается количество бюджетных мест не только в вузах, но и колледжах.

Вместе с тем востребованными остаются и гуманитарные направления. Заменить человека роботом невозможно.