Страховщики лишились возможности перестраховывать дебиторскую задолженность

8 июня. FINMARKET.RU - Российские страховщики столкнулись с тем, что не могут в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность (торговые кредиты) импортеров - из-за санкций и ухода международных игроков отечественные компании лишились возможности перестраховывать свои риски. Проблема осложняется тем, что российских перестраховочных мощностей не хватает, а Банк России не наделил Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) полномочиями принимать эти риски в перестрахование, пишут "Ведомости"

Как отмечают страховщики и представители бизнеса, отсутствие необходимого страхового покрытия приводит к тому, что крупные поставщики снижают отгрузки с отсрочкой платежа и лимиты на контрагентов, а это зачастую малый и средний бизнес.

Из-за спецоперации на Украине крупнейшие иностранные страховщики (Munich Re, Zurich, Swiss Re, Allianz) и страховые брокеры (Marsh, Aon, Willis Towers Watson) заявили о сворачивании бизнеса в России и уходе с рынка, что сделало невозможным перестрахование рисков. В ответ российские власти ввели запрет на перестрахование отечественных рисков у компаний из недружественных стран. Основная пятерка стран-лидеров, в которые из России уходят перестраховочные премии, сейчас полностью состоит из недружественных стран: Великобритания, Германия, Швейцария, Франция и США.

Когда международные страховщики один за другим стали сообщать об уходе с российского рынка, ЦБ и власти приняли ряд мер. Оперативно был принят закон об увеличении размера обязательной передачи рисков страховщиков в перестрахование РНПК с 10% до 50%. А Банк России, как единственный акционер РНПК, увеличил ее капитал с 71 млрд до 300 млрд руб. Но вот торговыеРНПК в перестрахование не принимает. И сейчас основные участники рынка сейчас находятся в диалоге с регулятором и РНПК и стараются найти оптимальное решение возникшей проблемы, для того чтобы обеспечить страхователям приемлемый уровень защиты.