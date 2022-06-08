Доля дорогих автомобилей в продажах упала почти вдвое

8 июня. FINMARKET.RU - На долю премиум-сегмента пришлось только 5% всех автомобилей, проданных в России в мае, против традиционных 9–10%, пишет "Коммерсантъ". Основу сегмента составляли немецкие Mercedes-Benz и BMW, прочие европейские марки, а также японский Lexus, корейский Genesis и машины General Motors (GM). Всех этих брендов, за исключением Genesis, коснулись санкционные ограничения, а GM и вовсе ушла изпосле введения ограничений на поставки.

По итогам мая в РФ было реализовано 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей, подсчитали в "Автостате", используя данные АО "Электронный паспорт" (ЭПТС). Это на 89% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в апреле. Это первый месяц, когда премиальный сегмент рынка сжался почти вдвое. Аналитики отмечают, что их склады пустеют и доля премиума продолжит падать, пишет "Ъ".