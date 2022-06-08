Мошенники вооружились очередной уловкой для хищения средств граждан

8 июня. FINMARKET.RU -применяют новую уловку с верификацией номеров, пишут "Известия". Как рассказали изданию в компании Group-IB, людям поступают звонки якобы от специалиста банка, который настойчиво предлагает верифицировать телефонный номер, поскольку злоумышленники используют схему с подменой номеров. Если человек соглашается, то его переводят на бота, который просит ввести код из SMS, и деньги списываются со счета. Но новизна схемы состоит и в том, что в случае отказа мошенники продолжают давить на гражданина: пишут ему сообщения Telegram с другого номера, используя в качестве аватара логотип банка. Такая атака с использованием символики кредитных организаций в популярном мессенджере — тоже новинка на "рынке мошенников", уточнили в компании по кибербезопасности.

В ЦБ сообщили "Известиям", что телефонное мошенничество остается одним из главных каналов противоправных действий со счетами. За пять месяцев этого года регулятор инициировал блокировку 143,9 тыс. номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея также рассказал, что свежая схема уже известна специалистам на финансовом рынке, несмотря на свою новизну. По мнению эксперта, раньше мошенники не продолжали пытаться обмануть тех, кто не согласился верифицировать номер.

Опрошенные "Известиями" эксперты еще раз обратили внимание на то, что стоит правильно реагировать на звонки якобы из банка, чтобы не потерять деньги. Пресс-служба ЦБ тоже напомнила, что важно сохранять бдительность и не сообщать данные банковских карт посторонним, под каким бы предлогом или способом их не пытались узнать.