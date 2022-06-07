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07 июня 2022 года 10:09
Для должников придумали новый способ предупреждения банкротства
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Юрий Машков/ТАСС
7 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило новый способ предупреждения банкротства - через общее для всех кредиторов соглашение о досудебной санации, а не через мировые соглашения с ними. Законопроект опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в закон о несостоятельности. Заключение такого соглашения сможет инициировать сам должник, как гражданин, так и юрлицо, устанавливает документ. Утверждать соглашение будет арбитражный суд. Обязательные условия: в заключении соглашения участвовали кредиторы, долг перед которыми превышает 75% от общей его суммы, соглашение направлено на восстановление платежеспособности должника, а него нет непогашенных обязательств по выплате зарплаты сотрудникам (у гражданина - по алиментам). Соглашение о досудебной санации может распространяться на кредиторов, не участвовавших в его заключении, за исключением тех, чьи требования обеспечены залогом, а также кредиторов, долг перед которыми возник уже позже заключения соглашения. С помощью заключения такого соглашения должник и кредиторы смогут договориться об изменении порядка и сроков исполнения обязательств, в том числе об их прекращении, например путем предоставления отступного, конвертации требований в доли в уставном капитале (акции) или ценные бумаги должника, новации обязательств или прощения долга, указано в проекте. Кроме того, документ может содержать условия о том, что кредиторы обязуются определенное время не инициировать банкротство должника и принудительное взыскание долгов с него. В обмен на это должник может обязаться совершать определенные сделки только с согласия кредиторов и т.п. "Условия соглашения о досудебной санации, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям [этого] законодательства о налогах и сборах", - уточняется в проекте. Минфин при этом сможет установить особый порядок и условия для заключения соглашения о досудебной санации в отношении обязательных платежей. Соглашением о досудебной санации могут быть предусмотрены условия, при наступлении которых оно прекращает действие и требования кредитора восстанавливаются на изначальных условиях, указано в проекте.
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Ключевые слова: РФ, должники, банкротство, законопроект
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