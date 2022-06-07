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07 июня 2022 года 10:47

Просрочкой компаний заинтересовались торговые площадки и коллекторы

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YAY\ТАСС
YAY\ТАСС
7 июня. FINMARKET.RU - Участники рынка взыскания ожидают значительного роста в сегменте просроченной дебиторской задолженности (долги компаний друг перед другом - например, магазинов или ресторанов перед поставщиками), "Коммерсант".

По оценке коллекторского агентства ЭОС, объем предложения на этом рынке на начало 2022 года составил 3,4 трлн руб., а по итогам года может вырасти до 3,8-4 трлн руб.

Такая ситуация привлекает новых игроков. Так, компания Debex, занимающаяся онлайн-продажей долгов физлиц, совместно с сервисом "Долг.РФ" запускает онлайн-платформу по купле-продаже дебиторской задолженности. На площадке возможна будет продажа корпоративного долга на судебной и на досудебной стадии, а первые торги запланированы в июне.

Площадке придется выдержать конкуренцию с более крупными организаторами торгов, в частности, Российским аукционным домом (РАД) и "Сбер АСТ".

По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, большую часть совокупной дебиторской задолженности составляют долги заказчиков и покупателей - 22,8 трлн руб. Из них вовремя не выплатили контрагентам 1,8 трлн руб. В свою очередь, налоговые, страховые и иные долги, поступающие в бюджет, составили 2,6 трлн руб., уровень просроченных выплат в данном секторе достиг 59 млрд руб.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  компании,  долги

 
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