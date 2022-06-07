В РФ растет серый рынок такси

7 июня. FINMARKET.RU - Количество официальных разрешений на работув России в 2022 г. уменьшилось на 50 000, выяснили "Ведомости" . Как следует из данных публичной автоматизированной информационной системы "Такси" (ПАИС; создана в 2018 г. по инициативе НКО "Международный евразийский форум "Такси"), на 1 июня 2022 г. в реестр внесено менее 410 000 лицензий, каждая из которых выдается на один автомобиль. Еще в декабре 2021 г. их было около 460 000.

Но количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся частным извозом, осталось примерно таким же, утверждает руководитель центра компетенций "Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус. Он добавил, что после начала пандемии коронавируса в 2020 г. государство разрешило продлевать лицензии и другие виды разрешительных документов на перевозки в такси автоматически на 12 месяцев, а их получение или переоформление проходит по упрощенной схеме. "Но таксисты отзывают имеющиеся лицензии и перевозят пассажиров, не имея соответствующих разрешений", - сказал Швагерус изданию.

Основная причина ухода на нелегальное положение, полагает Швагерус, значительно выросшие тарифы ОСАГО для машин такси. Стоимость полиса ОСАГО для юрлица, осуществляющего перевозки легковым такси, больше в 2,5 раза, чем для автомобиля юрлица без лицензии такси, следует из данных Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА). Для физлица ОСАГО, по словам Швагеруса, обойдется в среднем в 10 раз дешевле.

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании МАКС Евгений Попков подтвердил "Ведомостям", что в конце 2021 г. верхняя стоимость полиса ОСАГО для такси "значительно сдвинулась в большую сторону". Помимо расширения тарифного коридора на 30% заметное влияние на цену, по его словам, оказывают и возросшие значения коэффициента бонус-малус (КБМ; показатель безаварийного вождения). "Водители такси, наматывая по 100 000 км в год, крайне редко имеют положительную историю аварий.

Поэтому львиная доля полисов [для них] оформляется с высоким КБМ - от 1,17 и выше, - поясняет Попков. - В результате таксист даже с чистой историей в графе "аварии" при оформлении полиса в Москве должен готовиться к платежу от 26 000 до 61 000 руб.". Если же у автовладельца негативная статистика аварийности прошлых лет, добавляет он, то цена годового ОСАГО может достигать "небывалых ранее" 100 000 руб.