В России у западных инвесткомпаний заморожено $17 млрд

7 июня. FINMARKET.RU - Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд, выяснили "Известиям" , изучив отчетности 12 крупнейших западных инвестбанков и компаний на предмет их вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Два из них - State Street Corporation и HSBC - в своих документах не сообщают о вложениях в Россию. Остальные в сумме рискуют потерять в стране порядка $17 млрд.

Впрочем, вряд ли кто-то из них разорится, поскольку доля вложений в страну составляет несколько процентов активов западных инвестфондов, уточнили опрошенные "Известиями" эксперты.

28 февраля Банк России в ответ на санкции Запада ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы. По сути, ограничения на вывод капитала обнулили стоимость российских активов, принадлежащих иностранцам, пояснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов: даже если они будут проданы внутри страны, вывести их пока невозможно, а значит, инвестбанкам придется списывать эти активы по факту и позднее восстанавливать в судах.

Западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. "У иностранных инвестбанков приходится на Россию 2-3% их активов. У них гораздо больше проблем может возникнуть из-за того, что зарубежный рынок переходит в медвежью фазу. Переоценочные движения гораздо более жестко бьют по их балансу", - уверен Домащенко.

Вместе с тем для России объем операций и доля активов во владении нерезидентов на нашем фондовом рынке достаточно высоки. Только за неделю с 21 по 28 февраля нерезиденты вывели капитала на 429 млрд рублей, оценил старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко. По его словам, именно поэтому ЦБ быстро ограничил торги для нерезидентов. Эксперт оценил: основываясь на данных открытых источников и исходя из средств, которые нерезиденты держат в ОФЗ, акциях и корпоративных облигациях, общий объем активов, находящийся в собственности нерезидентов составляет в районе $200 млрд в зависимости от курса расчетаю