Объединение ПФР и ФСС не повлияет на выплаты соцподдержки

7 июня. FINMARKET.RU - После объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объёме, заявила вице-премьер Татьяна

"С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объёме. Все социальные обязательства государством будут исполняться вне зависимости от того, как называется фонд", - сказала вчера журналистам Голикова. По ее словам, трансформация тарифов страховых взносов приведёт к тому, что появится три категории льготных тарифов: 15%, 7,6% и в отдельных случаях 0%. "И важно дополнить, что тариф в 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям, то есть снижение практически в 2 раза", - подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что уже отработана процедура "бесшовного" перехода для граждан, также будет создана Единая клиентская служба.

"Мы с нашими коллегами отработали так называемую процедуру "бесшовного" перехода для граждан от одной структуры в виде двух Фондов к единому объединённому Фонду. В первую очередь, нужно понимать, что теперь будут созданы единые клиентские службы для наших граждан, куда они смогут обращаться за всем спектром мер социальной поддержки, которые раньше администрировались двумя Фондами", - сказал он.

По словам министра, "процедура и предоставление мер социальной поддержки будут все в полном объёме переведены на принципы социального казначейства". "Это говорит о том, что гражданам потребуется подача либо только одного заявления для получения соответствующих мер поддержки, либо даже без заявления в проактивном режимепри наступлении той или иной жизненной ситуации будет предоставлять соответствующие меры поддержки", - уточнил Котяков.

Во фракциях Госдумы в понедельник стартовало обсуждение внесённого в конце мая пакета законопроектов, предусматривающих объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд, а также введение единого тарифа. Планируется, что Социальный фонд России будет выполнять все социальные обязательства и предоставлять все социальные гарантии, которые сегодня обеспечивают ПФР и ФСС.

Работа Соцфонда должна начаться с 1 января 2023 года. Планируется, что учредителем Соцфонда будет выступать правительство РФ, а деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету.