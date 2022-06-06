От иностранных автопроизводителей требуют возобновить поставки в Россию

6 июня. FINMARKET.RU - "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подалав суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Как утверждают в ОПИ, иностранные компании, которые приостановили работу в, нарушают права российских потребителей, которым теперь не доступен ремонт, техническое обслуживание и так далее. Об этом "Известиям" рассказал глава ОПИ Олег Павлов. Роспотребнадзор поддержал общественников, сказано в официальном заключении службы для суда.

Первое рассмотрение одного из дел уже началось - в отношении Toyota. Иск подан к ООО "Тойота Мотор"., сообщил Павлов.

По его словам, основное требование - прекратить исполнение санкций и возобновитьвсей номенклатуры продукции. Так, ООО "Тойота Мотор" незаконно прекратило поставки автомобилей, запасных частей и деталей, в итоге потребители лишились возможности реализовать свое право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену автомобиля, а также на его техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, есть ходатайства об аресте счетов и имущества компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей.

Как считают в "Тойота Мотор", указанные претензии в адрес компании необоснованны. Клиенты компании могут обратиться за проведением ремонтных работ, сервисным обслуживанием и иными операциями к официальным дилерам, сказали "Известиям" в компании. Там добавили, что поставки запасных частей в Россию ограничены из-за серьезных нарушений логистических цепочек поставок. Они обусловлены глобальными сбоями и форс-мажором.

По мнению экспертов, у исков есть несколько слабых мест. Так, ответчиком выступает импортер, тогда как обязанность обеспечить поставки запасных частей лежит на изготовителе, сказали "Известиям" в Союзе потребителей РФ.