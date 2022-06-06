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06 июня 2022 года 09:39
ЦБ готов поддержать местных производителей карт при разумной цене
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
6 июня. FINMARKET.RU - На совещании в Банке России российские производители банковских карт предоставили гарантии, что смогут обеспечить потребности банков. ЦБ заверил, что, что готов поддержать российского производителя, пишет "Коммерсантъ". Однако, по словам источников издания, если компании, производящие карты, не снизят цены, ЦБ готов вернуться к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов. Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает, что в части карт есть решение для сокращения потребности в физических носителях - переход на виртуальные карты и СБП. По его мнению, допуск иностранных производителей карт "несет в себе стандартные риски - непредсказуемость с точки зрения возможного прекращения поставок и необходимость проверки наличия недокументированных возможностей - закладок".
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