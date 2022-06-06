Апрельский спад трансграничной онлайн-торговли составил 30-35%

6 июня. FINMARKET.RU - В апреле трансграничная электронная торговля сократилась на 30-35% в годовом выражении, заявили "Известиям" в Минэкономразвития. А в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сокращение оценили в 51% ( до 11,7 млрд руб.). Согласно исследованию ассоциации, в общем объеме онлайн-продаж доля этого направления составила 3%, тогда как по итогам 2021 года достигала 13%.

В Минэкономразвития считают данные АКИТ завышенными. Как считают в министерстве, падение трансграничной электронной торговли связано это в первую очередь с высокой волатильностью курса рубля и проблемами с оплатой из-за санкций. Сейчас, по данным Минэкономразвития, падение замедлилось. Там добавили, что на бюджет сокращение существенным образом не повлияло, так как таможенные платежи и так осуществлялись только при превышении беспошлинного порога. В большей степени падение отразилось на компаниях, задействованных в цепочках поставок.

Падение оборота трансграничной онлайн-торговли подтвердили и в "Почте России". Там зафиксировали снижение объемов как входящей, так и исходящей международной почты. В организации сказали, что возможность почтового обмена есть почти со всеми странами, но в то же время признали, что сроки доставки увеличились.

Оборот трансграничной интернет-торговли упал практически во всех категориях, сказано в исследовании АКИТ. По оценке организации, сокращение в категории "одежда и обувь" составило 92%, "красота и здоровье" - 39%, "мебель и товары для дома" - 31%, "автозапчасти" - 25%, "цифровая и бытовая техника" - 19%. На последнюю группу товаров в 2021 году приходился самый большой объем продаж в трансграничной интернет-торговле - чуть более 6 млрд рублей, следует из данных АКИТ.

Согласно исследованию организации, общий оборот интернет-торговли в январе-апреле составил 361,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 32%. Сумма покупок на внутреннем рынке выросла на 40% год к году до 349,7 млрд рублей. Рост произошел в основном благодаря сезонному спросу на садовую технику и инструменты - их продажи увеличились на 235%.

Из всех крупных зарубежных интернет-магазинов в России продолжает работать только AliExpress, констатировал президент АКИТ Артем Соколов. Он также отметил трудности с оплатой товаров на зарубежных сайтах.