На льготные IT-кредиты для промышленности банки получат 175 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Правительство выделит банкам 175 млрд руб. в качестве компенсации процентной ставкильготным кредитам для компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов, пишут "Ведомости" . Это следует из материалов к выступлению премьераМихаила Мишустина на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которое состоялось 3 июня.

"Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2-3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию", - заявил премьер. По его словам, промсектор в России занимает 3-е место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий после IT и финансового секторов, но лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными.

"Мы поддержали и бизнес, который внедряет у себя отечественные разработки, в том числе пилотные: начали выдавать гранты, покрывающие до половины расходов на внедрение новых технологий на производстве. Мы также запустили важнейшую программу льготных займов - в среднем под 3%", - добавил премьер.

За счет предусмотренных правительством средств, в том числе в этом году, заемщикам сейчас стали доступны 175 млрд руб. свободного финансирования IT-проектов, которые дойдут до них (в виде живых денег) в течение трех лет (до конца 2024 г.), пояснил представитель пресс-службы правительства. Размер субсидии, который требуется банкам для обеспечения такого объема финансирования, производился в логике компенсации части процентной ставки, которуюбудут снижать для конечного заемщика до уровня льготной, добавил собеседник.

Помимо льготных кредитов, для компаний и разработчиков решений правительство разработало систему грантов и субсидий. Размер грантов на разработку прототипов и вывод решения на рынок, согласно материалам к выступлению, составит от 3 млн до 20 млн руб. Причем грант на разработку и внедрение для якорного заказчика (госкорпорации и крупные компании) может достигать 6 млрд руб. и компенсировать до 80% расходов, указано в презентации. Субсидии на массовое внедрение могут достигать 50% стоимости для малого бизнеса и предприятий ОПК. Для этих целей правительство выделило 5 млрд руб. "Сколково" и 31,5 млрд руб. РФРИТ (Российскому фонду развития информационных технологий), говорится в документе.

Согласно презентации Мишустина, решение о финансовой поддержке разработчиков отраслевых IT-решений и цифровых платформ будет приниматься отраслевым комитетом, в который войдут замруководители предприятий по цифровым технологиям и руководители профильных дочерних структур якорных заказчиков.