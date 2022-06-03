Совет ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций

3 июня. FINMARKET.RU - Сегодня Советутвердил шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают экономический сектор, а также физлиц из России и Белоруссии.

"Сегодня Совет принял решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, нацеленных на Россию и Белоруссию", - говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС сообщении.

В рамках санкций ЕС введет запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов - до 8 месяцев.

"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечается в распространенном заявлении.

В нем подтверждается, что для отдельных стран ЕС предусмотрены временные исключения. Ряд государств, в частности Венгрия, получат возможность продолжать какое-то время импортировать сырьё по трубопроводу "Дружба". Болгарии разрешают на время продолжить ввозить нефть из России по морю, а Хорватия сохранит возможность импортировать некоторые нефтепродукты.

В Еврокомиссии ранее на этой неделе поясняли, что ограничительные меры позволят отказаться от примерно 90% импорта российской нефти.

ЕС предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков - Сбербанка, "Московского кредитного банка" и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.

В документе подчеркивается, что ЕС также расширит экспортные ограничения на перечень товаров и технологий, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России". Они включают 80 видов химикатов, "которые могут быть использованы для производства химического оружия".

ЕС также введет запрет на предоставление России бухгалтерских, консультативных услуг и услуг по связям с общественностью. Под запрет попадут и облачные сервисы.

Кроме того, в санкционные списки Евросоюза включат ряд физических и юридических лиц. Среди них - предприниматели и члены их семей, представители российских властей, а также оборонные предприятия и одна финансовая организация.

ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ принял решение приостановить вещание ряда российских телеканалов. "ЕС приостановит вещательную активность в ЕС еще трех находящихся в государственной собственности России телеканалов - "Россия РТР"/"Planeta RTR", "Россия 24" и "ТВ Центр - Международный", - отмечается в сообщении.

В Брюсселе утверждают, что власти РФ используют эти каналы для "манипулирования информацией" и распространения дезинформации с целью дестабилизировать обстановку в ЕС.

В то же время, согласно пресс-релизу, эти телеканалы и их сотрудники могут продолжать работать на территории ЕС, собирать информацию и проводить интервью.

Санкции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале ЕС", которая ожидается позднее в пятницу.