.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 июня 2022 года 10:35
Минстрой хочет повысить прозрачность сделок с приватизированным жильем
|0
Дмитрий Серебряков/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - Минстрой РФ подготовил законопроект, предусматривающий расширение сведений в ЕГРН за счет данных о лицах, которые помимо собственника приватизированного жилья также имеют право пользования им, пишет "Коммерсант". В законе "О госрегистрации недвижимости" предлагается закрепить, что в реестр также включается информация о бывших членах семьи собственника приватизируемого жилья, а также о членах семьи, изначально включенных в ордер на жилье. Эта информация предоставляется в уведомительном порядке, на основании заявления. Одновременно предлагается записать в Жилищном кодексе, что договоры соцнайма и обременение права собственности на социальное жилье подлежат госрегистрации,- видимо, для того, чтобы учитывать возможных третьих лиц на будущее, поскольку соцжилье может быть приватизировано. Как полагают в Минстрое, поправки позволят обеспечить прозрачность информации о правах третьих лиц в случае отчуждения жилого помещения, а также получение информации об этом добросовестными покупателями. Юристы отмечают, что в основном проблемы с правами третьих лиц на проданные квартиры решены, но все же не полностью - оставшиеся пробелы усложняют не только покупку недвижимости, но и ее принятие банками в залог.
.
Ключевые слова: РФ, Минстрой, жилье, собственники, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.