Минстрой хочет повысить прозрачность сделок с приватизированным жильем

3 июня. FINMARKET.RU -подготовил, предусматривающий расширение сведений в ЕГРН за счет данных о лицах, которые помимо собственника приватизированного жилья также имеют право пользования им, пишет "Коммерсант"

В законе "О госрегистрации недвижимости" предлагается закрепить, что в реестр также включается информация о бывших членах семьи собственника приватизируемого жилья, а также о членах семьи, изначально включенных в ордер на. Эта информация предоставляется в уведомительном порядке, на основании заявления. Одновременно предлагается записать в Жилищном кодексе, что договоры соцнайма и обременение права собственности на социальное жилье подлежат госрегистрации,- видимо, для того, чтобы учитывать возможных третьих лиц на будущее, поскольку соцжилье может быть приватизировано.

Как полагают в Минстрое, поправки позволят обеспечить прозрачность информации о правах третьих лиц в случае отчуждения жилого помещения, а также получение информации об этом добросовестными покупателями.

Юристы отмечают, что в основном проблемы с правами третьих лиц на проданные квартиры решены, но все же не полностью - оставшиеся пробелы усложняют не только покупку недвижимости, но и ее принятие банками в залог.