Торговые центры просят поменять для них налоговую систему

3 июня. FINMARKET.RU - Бизнес попросил поменять налоговую систему для моллов, чтобы поддержать отрасль. Такое обращение Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил президенту России Владимиру Путину, пишут "Известия"

В последнее время даже самые успешные моллы сталкиваются с системными экономическими проблемами, следует из письма. Огромное значение играет налоговая система: выручка и прибыльность индустрии уменьшаются, но сборы не снижаются, подчеркнул бизнес. Наиболее существенны для отрасли налог на имущество и земельный, они могут достигать до 20% в обороте компании, указано в документе.

Чтобы избежать банкротства и закрытия ТЦ, бизнес предложил рассчитывать эти сборы как процент от оборота предприятий, а также установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота - для земельного. Также союз призвал ввести мораторий на взимание этих сборов до 31 декабря 2022 года, оставив возможность его продления на следующие годы в зависимости от ситуации в конце 2022 г., следует из письма РСТЦ.

Как указали эксперты, без мер поддержки собственникам коммерческой недвижимости будет сложно пережить кризис, многие из них могут обанкротиться. По их словам, сегоднядля ТЦ фиксированные, и суммы могут доходить до 20% от оборота.