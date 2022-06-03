Банки просят не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года

3 июня. FINMARKET.RU -просят зампреда правительства Марата Хуснуллина и ЦБ не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года. Банки опасаются остановки ипотечного кредитования в 3-м квартале из-за того, что с июля для этих ссуд начнет действовать ограничение полной стоимости кредита (ПСК). Ассоциация банков России (АБР) направила письма Хуснуллину и ЦБ с просьбой до конца года не применять ограничение ПСК для ипотеки, пишут "Ведомости"

Закон, который вводит ПСК для ипотеки, начнет действовать с 3 июля. ЦБ рассчитывает ПСК с задержкой из-за специфики предоставления отчетности банками. В 3-м квартале стоимость кредитов будет основываться на среднерыночном значении ПСК, рассчитанном по итогам 1-го квартала, когда банки ориентировались на значения ключевой ставки в диапазоне 7,5-9,5% годовых, говорится в письме АБР. Даже с учетом того, что потомвыросла до 20%, банки в основном выдавали ипотеку на ранее одобренных условиях прежнего уровня ставок, указано в документе.

ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе.

ЦБ 16 мая опубликовал среднерыночные и предельные значения ПСК на 3-й квартал - там появились значения и для ипотеки. Среднерыночное значение ПСК по кредитам на покупку недвижимости или рефинансирование задолженности установлено в 10,74% (предельное - 14,32%). Среднерыночный уровень ПСК для ипотеки на приобретение земельного участка или строительство жилого дома - 12,3% (предельный - 16,4%).

Как отмечает АБР, установленный ЦБ среднерыночный показатель в 10,74% ниже текущего уровня ключевой ставки в 11%, т. е. стоимости фондирования банков. При этом ПСК учитывает не только процентную ставку (сюда входят стоимость фондирования риска, административно-хозяйственные расходы и маржа банков), но и платежи за страховки.

Банки опасаются, что после введения ограничения на ПСК по ипотеке они утратят возможность выдавать ипотечные кредиты по рыночным программам значительной части клиентов, говорится в письме Ассоциации. По экспертным оценкам, до 40% потенциальных ипотечных выдач будут запрещены по причине превышения предельной ПСК, говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков. А с учетом и так резкого сокращения кредитования в последние несколько месяцев, опасается он, такие ограничения еще больше сократят ипотеку.

Банк России на фоне кризиса разрешил банкам до 30 июня при выдаче необеспеченных потребкредитов не соблюдать ограничения ПСК. Это было необходимо, так как установленные ЦБ уровни ПСК для кредитов не учитывали резкое, до 20%, повышение ключевой ставки в марте. Предельные значения ПСК для кредитов, выдаваемых в 1-м квартале, рассчитывались по данным 3-го квартала прошлого года, когда ключевая ставка была 5,5-6,75%. Продлевать меру ЦБ не будет, так как процентные ставки существенно снизились, заявила 31 мая первый зампред регулятора Ксения Юдаева. 26 мая на внеочередном собрании ЦБ понизил ключевую ставку до 11%.