Более 13 трлн руб. направят в РФ на развитие сети автодорог в 2023-2027 гг.

3 июня. FINMARKET.RU - Правительствоподготовило пятилетнюю программу развития автодорожной инфраструктуры страны на период 2023-2027 годов, общий объем которой превышает 13 трлн рублей. Предполагается, что программа на пятилетку станет основой долгосрочного развития логистических коридоров внутри страны и позволит обеспечить заказами дорожных подрядчиков.

Соответствующие программные планы были озвучены вчера на совещании по развитию дорожной отрасли с участием президента РФ Владимира Путина и федеральных чиновников. Программу правительство подготовило совместно с Минтрансом, Минстроем, Минфином, Минэкономразвития, а также Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и госкомпанией "Автодор" при участии глав регионов.

"По итогам реализации пятилетнего плана в стране будет построено и реконструировано более 4 тысяч километров дорог. Еще 3 тысячи километров дорог будет расширено с двух до четырех полос, что по сути тоже новые дороги. Мы планируем отремонтировать 110 тысяч километров дорог, включая 650 мостовых сооружений или 125 тыс. погонных метров. Такжепозволяет расширить узкие места на дорогах, работающих в режиме перегрузки", - сообщил курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания.

Он отметил, что программа предполагает создание 46 автодорожных обходов городов, включая обход Твери, Саратова, Кемерова, Волгограда, Гудермеса, Владикавказа, Набережных Челнов, Калуги, Липецка, Лобни, Пскова, Калининграда, Астрахани, Майкопа, Тольятти, Перми и других.

Согласно программе, до нормативного состояния к 2027 г. предполагается довести 85% опорной сети РФ, состоящей из 138 тыс. км автомобильных дорог, которая была сформирована Минтрансом к концу 2021 г. для приоритетного финансирования в будущем. В опорную сеть входят 63 тыс. км федеральных трасс и 75 тыс. км региональных дорог. Она охватывает более 100 млн жителей РФ и включает основные магистрали, по которым двигаются грузы.

"Всего общий объем финансирования программы составляет 13,2 трлн рублей - колоссальная сумма. Из них 5,4 трлн руб. (по 1,088 трлн руб. ежегодно) -федерального дорожного фонда, 7,2 трлн рублей - региональных. Еще 436 млрд рублей - это деньги Фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года. Это М12, Казань-Екатеринбург, обход Твери", - сказал Хуснуллин, обращаясь к Путину в ходе своего доклада.

Чиновник отметил, что пятилетний план предполагает, что включенные в него объекты должны строиться не более трех лет, особо сложные - не более 5 лет. В случае с крупными объектами должна быть предусмотрена возможность поэтапного ввода по готовности этапов.

"Со своей стороны прошу правительство утвердить этот план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть - на 2023-2027 годы. В нем нужно обозначить перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать. Кроме того, необходимо сформировать список дополнительных объектов. При появлении бюджетных и других ресурсов мы сможем незамедлительно начать финансирование таких резервных, ожидающих своей очереди проектов", - сказал Путин по итогам совещания.

По его словам, постановка задач инфраструктурного развития на длительную перспективу имеет ряд позитивных эффектов.

"Во-первых, подрядчики получат долгосрочные заказы, что позволит им более чётко планировать свою деятельность и, следовательно, снизить стоимость работ. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю. Во-вторых, наша промышленность получит гарантированный спрос на технику и строительные материалы, что называется, вдолгую. Появится возможность инвестировать в новые производства и расширять, модернизировать линейку выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места. В-третьих, наращивание объёмов дорожного строительства позволит продвинуть отечественные исследования и разработки в области проектирования дорог, в управлении строительством и производстве стройматериалов", - сказал президент.

По словам Хуснуллина, правительство продолжает работу по стратегическим транспортным коридорам, оценивая их перспективы с учетом текущей ситуации. В частности, в рамках проекта "Запад-Восток" идет работа над соединением Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Основным проектом здесь является создание скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани с последующим продлением до Екатеринбурга протяженностью в общей сложности около 1,6 тыс. км. В результате этой работы время движения из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится с 30 часов до 17,5 часов, отметил Хуснуллин.

"Мы в рамках пятилетней программы продолжаем работу продления (трассы М12) до Омска, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы с выходом на Монголию и Китай. Мы в первую очередь расширяем там дороги-подъезды к городам, делаем обходы городов и по мере увеличения транспортного потока можем расширять существующие дороги", - сказал вице-премьер.

На стройках М12, которые планируется завершить на этапах от Москвы до Екатеринбурга к 2024 г., сегодня круглосуточно работают около 17 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. К осени планируется довести показатели до 30 тыс. и 9 тыс. соответственно, доложил чиновник.

Ключевыми задачами в рамках создания коридора "Север-Юг", как следовало из его слов, станут, в частности, проекты по развитию курортных направлений.

"Сегодня с опережением строим в рамках этого коридора обход Аксая на трассе М4 "Дон", планируем ввести в 2023 году - на год раньше запланированного срока. Также в 2023 году планируем закончить обход Краснодара и от Краснодара до Крымского моста и Анапы. В этой связи планируем в рамках развития Сочи включить обход Адлера и рассматриваем третью очередь обхода города Сочи. По мере появления финансирования будем рассматривать возможность строительства обходов городов на Черноморском побережье", - сообщил Хуснуллин.

"Также в рамках разработки проекта "Север-Юг" мы отрабатываем обходы городов Махачкала и Астрахань, включили это в пятилетний план, расширение до четырех полос дорог "Каспий" и "Кавказ". Сейчас мы смотрим обход Дербента и Хасавюрта. После подтверждения пассажиро- и грузопотока и необходимости расширения полос внесем в сентябре необходимые поправки в программу", - добавил чиновник.

По словам Хуснуллина, также продолжается проработка проектов скоростной юго-западной хорды (Уфа - Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар) и проекта"Меридиан", которые, как планируется, будут пересекаться в районе Саратова. "Сейчас пока приняли решение сделать участок, связанный с обходом Саратова и подъездными дорогами. Это тоже включено в программу, разрабатываем технико-экономическое обоснование", - добавил Хуснуллин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, со своей стороны, отметил, что в изменившихся реалиях логистические коридоры претерпевают изменения, и часть строившихся дорог, соответственно, утрачивают былую актуальность.

"У нас сейчас логистика меняется с Запада на Восток. С одной стороны, мы все-таки достаточно много вкладывали в западное направление, много там дорог строили, стыковки там по "Скандинавии" с Норвегией и так далее. И вроде бы как бы эти дороги в ближайшее время нам в таком объеме не понадобятся. Но там уже стройки развернуты. И, понятно, что сейчас все-таки правильнее закончить все эти стройки даже, может быть, с пониманием, что они какое-то время будут недозагружены как планировалось", - сказал Решетников в ходе совещания.