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02 июня 2022 года 11:06

В России сокращается производство кондитерских изделий

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Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Производство кондитерских изделий в РФ за первые 4 месяца 2022 года снизилось на 3,4% - до 1,2 млн тонн год к году, следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился "Коммерсант". Сладости оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где фиксируется снижение выпуска. Одна из причин снижения производства сладостей - уменьшение поставок на внешние рынки.

По словам источника "Ъ", по итогам января-апреля экспорт кондитерских изделий из России сократился на 40 тыс. тонн год к году. Объем сопоставим со снижением производства.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин говорит, что снижение экспорта сладостей связано с логистическими проблемами, которые также осложняют ввоз в страну сырья, упаковки и оборудования.

Проблемы в категории кондитерских изделий отмечают и торговые сети, говорят о сокращении ассортимента.

Как говорит источник "Ъ" в отрасли, тенденция снижения объемов производства кондитерских изделий в России, вероятно, продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки для предприятий.

А зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов уверен, что российские поставщики сладостей готовы наращивать объемы производства, что позволит переломить тенденцию.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  сладости,  производство,  снижение

 
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