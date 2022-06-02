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02 июня 2022 года 11:06
В России сокращается производство кондитерских изделий
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Станислав Красильников/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Производство кондитерских изделий в РФ за первые 4 месяца 2022 года снизилось на 3,4% - до 1,2 млн тонн год к году, следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился "Коммерсант". Сладости оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где фиксируется снижение выпуска. Одна из причин снижения производства сладостей - уменьшение поставок на внешние рынки. По словам источника "Ъ", по итогам января-апреля экспорт кондитерских изделий из России сократился на 40 тыс. тонн год к году. Объем сопоставим со снижением производства. Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин говорит, что снижение экспорта сладостей связано с логистическими проблемами, которые также осложняют ввоз в страну сырья, упаковки и оборудования. Проблемы в категории кондитерских изделий отмечают и торговые сети, говорят о сокращении ассортимента. Как говорит источник "Ъ" в отрасли, тенденция снижения объемов производства кондитерских изделий в России, вероятно, продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки для предприятий. А зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов уверен, что российские поставщики сладостей готовы наращивать объемы производства, что позволит переломить тенденцию.
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Ключевые слова: Россия, сладости, производство, снижение
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