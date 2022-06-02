Цены на авиабилеты в России временно снизились

Авиаперелеты по России в целом дешевеют, но это не позволяет заметно нарастить объемы перевозок. Этим летом средний чек засоставил 12 тыс. рублей в обе стороны. По сравнению с прошлым годом стоимость снизилась на 3%. Более того, авиаперелеты в целом подешевели даже по сравнению с 2019 годом, пишет "Российская газета"

Но есть нюансы, отмечает "РГ". На рынок пока еще давит невысокий спрос и избыток самолетов, которые раньше летали за рубеж. Закрытие многих зарубежных направлений не привело к взрывному росту спроса на перелеты по стране. Некоторые авиаперевозчики даже провели распродажи, дополнительно снизивна билеты, указывают в Росавиации.

Ведомство с марта 2022 года перестало публиковать данные об объемах авиаперевозки пассажиров. Но согласно обнародованным данным группы "Аэрофлот", в марте 2022 года общий объем ее перевозок составил 2,2 млн пассажиров и снизился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На внутренних линиях снижение составило 15,7%. В частности, входящая в группу авиакомпания "Победа" перевезла в марте 910,9 тыс. пассажиров, что на 7,3% ниже марта 2021 года. На 17,7% снизила показатели авиакомпания "Россия".

Так что, с учетом падения объемов пассажирских перевозок повышать стоимость всех авиабилетов невозможно. Но изыскивать ресурсы для покрытия издержек авиакомпаниям все же необходимо. Сэкономить можно на обслуживании. Например, питание на многих рейсах уже переведено в разряд дополнительных услуг. Кроме того, повышается стоимость авиабилетов на отдельных направлениях. Можно также повышать стоимость авиабилетов бизнес-класса. Хотя большой прибыли это не даст.

Пока часть авиакомпаний не платит лизинговые платежи за воздушные суда иностранным лизингодателям. Кроме того, существенную поддержку оказывают снижение спроса на топливо и механизм демпфера. "Топливо авиакомпаниям сейчас обходится недорого", - отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Так что пока ситуация у авиакомпаний сравнительно благополучная, перевозчики в целом могут позволить себе не повышать цены, говорит он. В дальнейшем увеличатся расходы на поставку запчастей, говорит Борисов. За лизинг также придется платить.