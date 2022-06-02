Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту водорода

2 июня. FINMARKET.RU - Минэнерго подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в РФ до 2030 года. Презентация программы направлена в компании, финальная версия будет внесена в правительство в июне, пишет "Коммерсант" . Документ ухудшаетпо экспорту как "голубого" водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, так и "зеленого", который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ. Европейский и частично азиатский рынки водорода закрыты для РФ после начала военных действий на Украине.

В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза - с 9,5 млн до 4,5 млн тонн, из перечня основных импортеров исключена Германия, Япония и Южная Корея.

Целевым рынком остался только Китай, тогда как европейские потенциальные импортеры (Германия, Польша и Франция) относятся к "недружественным" странам. В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к "недружественным", но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России, их потенциал по спросу оценивается в 3,7 млн тонн.

Фактический уровень поставок из РФ в 2030 году может составить 1,4 млн тонн водорода в год вместо предполагавшихся 2,2 млн тонн. На создание производства в РФ потребуется $21,1 млрд инвестиций, экспортная выручка оценивается в $12,8 млрд.

В Минэнерго заявили, что "актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно".