Российские компании будут разрабатывать запчасти для иностранных самолетов

2 июня. FINMARKET.RU - Росавиация в апреле - мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС). Среди получивших сертификаты - ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, "Авиационные инженерные решения" и институт авиационного приборостроения "Навигатор". Подали заявки на сертификацию "Волга-Днепр инжиниринг", "Ютэйр-инжиниринг", "Авиагранд", "А-техникс" группы "Аэрофлот" и "Авиаинтерком", добавляет источник.

"Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал изданию управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. "Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС:для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.", - пояснил Джолдыбаев.

Есть европейская сертификация и у производителя авиационных интерьеров "Авиаинтерком". Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил "Ведомостям" подачу заявки на сертификацию по ФАП-21, но воздержался от дальнейших комментариев.

S7 Technics получила сертификат разработчика по ФАП-21 с дополнительными полномочиями, позволяющими разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов по целому спектру систем ВС, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.

Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и "А-техникс", сказал газете представитель компании. Прохождение всех сертификационных мероприятий планируется до конца июня. Одобрение позволит "А-техникс" осуществлять разработку схем ремонта, а также документации для изготовления некоторых компонентов самолетов отечественного и западного производства, говорит собеседник. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил он.