Условия кредитных каникул могут смягчить

2 июня. FINMARKET.RU - Кредитные каникулы могут оказаться доступными для существенно большего круга заемщиков. С марта этого года россияне снова, как и в разгар пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами по госпрограмме. Однако эксперты считают, что при внесении поправок в 106-ФЗ не были учтены узкие места, которые обнаружили себя во время первого применения. Как отмечено в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в ЦБ и правительство, в необходимости такой меры поддержки нет никаких сомнений, поскольку сейчас более 7 млн заемщиков испытывают сложности с обслуживанием долга, пишут "Известия"

Как отметили правозащитники, воспользоваться кредитными каникулами могут далеко не все нуждающиеся. Чаще всего отказ от банка люди получают из-за несоответствия требованиям, указанным в законе, а также из-за превышения суммы долга над лимитами, установленными правительством. Например, для необеспеченных потребкредитов сумма составляет 300 тыс. рублей. Причем имеется в виду не остаток долга, а общая сумма кредита.

Одно из предложений КонфОП адресовано правительству. Как считают правозащитники, необходимо увеличить максимальные суммы кредитов, по которым можно взять каникулы. В первую очередь это касается автокредитов, средняя сумма по которым составляет 1,35 млн рублей, подчеркнуто в материалах КонфОП. Согласно правительственному постановлению, отсрочку могут получить те, кто занял до 700 тыс.

Кроме того, ряд инициатив адресованы Центробанку. Правозащитники предложили:

- принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика;

- рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70%, даже если их доход упал менее чем на 30%;

- принимать во внимание остаток долга заемщика, а не изначальную сумму кредита;

- установить ответственность банков за отказ в предоставлении кредитных каникул заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям закона;

- предусмотреть возможность подачи заявки на кредитные каникулы через портал госуслуг и автоматической отправки жалобы на отказ со стороны банков регулятору рынка.

В своем ответе на обращение КонфОП ЦБ сообщил, что данные предложения будут приняты во внимание в ходе дальнейшей работы по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг.