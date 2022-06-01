Снижение промпроизводства в РФ в апреле составило 1,6%

В апреле снижение промпроизводства в РФ совпало с прогнозами аналитиков и составило 1,6% после роста на 3% в марте сообщил Росстат. В январе-апреле показатель повысился на 3,9%.

1 июня. FINMARKET.RU - В апреле 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,6% по сравнению с апрелем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Снижение промпроизводства в апреле в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2021 года.

В марте 2022 года рост составлял 3%. По сравнению с мартом текущего годаупало на 8,5%.

В январе-апреле промпроизводство выросло на 3,9%

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 1,8% по сравнению с мартом после сокращения на 1,1% месяцем ранее.

Данные по промышленности в апреле 2022 года оказались совпали с прогнозами. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал снижение промпроизводства на 1,6% в годовом выражении. При этом разброс оценок по динамике промышленности в апреле - от снижения на 5,1% до роста на 1,5%.

По итогам 2022 года экономисты ожидают падение промпроизводства на 6,9% (против падения на 8,2% по опросу месяц назад), в 2023 году рост на 1,2% (против роста на 3,3% по опросу месяц назад).

Позитивную динамику в апреле показала только электро- и теплоэнергетика - рост на 2,0% к апрелю прошлого года. В частности, производство электроэнергии выросло на 2,6% по сравнению с апрелем 2021 года, а пара и горячей воды - на 1,4%. Среди причин - отклонение от климатической нормы температурных показателей месяца (по оценкам синоптиков погода в апреле была на полтора - два градуса холоднее, а в Сибирь и на Дальний Восток тепло пришло позже, чем годом ранее), говорится в сообщении Росстата.

Сырьевой сектор снизил объемы производства на 1,6% к апрелю 2021 года и на 10,0% к марту 2022 года. Обрабатывающие производства продемонстрировали снижение на 2,1% к апрелю 2021 года и на 6,0% к марту 2022 года. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизились на 8,0% к апрелю в годовом выражении и на 5,5% в помесячном.

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+31,9%);

- производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - (+20,3%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+12,6%);

- выпуск напитков - (+10,6%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+7,1%);

- добыча нерудных полезных ископаемых - (+6,0%);

- производство металлоконструкций (кроме машин и оборудования) - (+5,9%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+4,8%);

- металлургическое производство - (+2,9%).

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-61,5%);

- выпуск табачных изделий - (-18,5%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-10,0%);

- изготовление одежды - (9,4%) и текстильных изделий - (-6,5%);

- производство электрического оборудования - (-8,2%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-6,6%);

- добыча угля - (-6.5%);

- химическая индустрия - (-6,1%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (за исключением мебели) - (-3,9%), производство бумаги и бумажных

изделий - (-2,9%);

- нефте- и газодобыча - (-3,6%).

Выпуск продуктов питания в апреле 2022 года снизился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и на 5,3% по сравнению с мартом 2022 года. В целом за январь-апрель 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 1,9%.

Выросло производство муки, макаронных изделий, риса и гречки. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в апреле составило 782,0 тыс. т, увеличившись по сравнению с апрелем 2021 года на 16,5%. Однако по сравнению с мартом 2022 года оно снизилось на 3,8%. За январь-апрель 2022 года произведено 2,9 млн т. муки, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Риса произведено 51,7 тыс. т, что на 17,7% больше, чем в апреле прошлого года, и на 12,8% меньше, чем в марте 2022 года. За январь-апрель производство риса увеличилось на 28,6%, составив 198,9 тыс. т.

Гречки произведено 52,5 тыс. т., что на 56,5% больше, чем в апреле прошлого года и на 7,8% меньше, чем в марте 2022 года. За январь-апрель производство гречки выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 36,1%, составив 183,6 тыс. т.

зафиксировал рост производства сахара и снижение производства шоколада и кондитерских изделий.

Увеличился выпуск молочной продукции. Так, молока выпущено 487,1 тыс. т, что больше, чем в апреле 2021 года, на 5,6%, но меньше чем в марте 2022 года, на 5,3%. За январь-апрель 2022 года производство молока выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,9 млн т. Сливочного масла произведено 25,7 тыс. т, что больше, чем в апреле 2021 года, на 13,5%, но меньше чем в марте 2022 года, на 3,7%. За первые четыре месяца 2022 года производство сливочного масла выросло на 11,7%, составив 96,0 тыс. т.

Сыров изготовлено 49,7 тыс. т, что на 1,5% больше, чем в апреле 2021 года, но на 5,7% меньше, чем в марте 2022 года. За январь-апрель производство сыров выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,8%, составив 199,4 тыс. т.

Увеличилось производство мяса и некоторых видов мясной продукции.

Филе рыбного свежего или охлажденного выпущено 329,8 т, что на 20,9% больше, чем в апреле 2021 года, но на 3,4% меньше, чем в марте 2022 года. Рост производства рыбного филе за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 38,2%.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в апреле увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,5%, составив 6,5 млн декалитров, игристых вин и шампанского - на 29,7% до 872,4 тыс. декалитров. Производство вина выросло в апреле до 2,9 млн декалитров, увеличившись по сравнению с апрелем 2021 года на 0,8%, а по сравнению с мартом 2022 года - на 5,3%, говорится в сообщении Росстата.