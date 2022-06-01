Россию могут покинуть гостиничные сети Marriott и Hilton

1 июня. FINMARKET.RU - Крупные гостиничные премиум-бренды Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика, рассказал "Известиям" глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, который знаком с деталями переговоров.

По его словам, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60-100 тыс. рублей за сутки. Как отметил Бухаров, также бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования. Она позволяет гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях. Ранее о приостановке с 14 мая операционного управления отелями на территории России заявлял еще один крупные игрок на рынке - Hyatt.

Как уточнил Бухаров,расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат "Люсине", ВТБ и другим структурам, напомнили "Известиям" в Ivashkevich Hospitality.

Если иностранные компании все-таки решат покинуть Россию, не исключено, что собственники захотят использовать их здания прежним образом, то есть перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий, сказал Бухаров.

"Известия" направили запросы в штаб-квартиры иностранных компаний. В пресс-службе Hilton изданию напомнили, что закрыли офис в Москве и отказались от будущих проектов в стране. О приостановке работы в РФ также заявили Marriott, Hyatt, Accor (Novotel, Ibis, Mercure, Rixos, Pullman, Swissotel, Movenpick, Sofitel). Hyatt остановила сотрудничество с одной из гостиниц в Москве плюс сняла вывеску с отеля в Сочи.

О том, что Marriott, Hilton и Hyatt рассматривают возможность полного ухода из РФ, знает и директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм. Она добавила, что у всех крупных сетей сейчас такая ситуация, включая бренды Accor (Mercure, Movenpic, Novotel и тд.).

По словам Розенблюм, сейчас международные гостиничные операторы рассматривают различные сценарии развития или сворачивания своего бизнеса на территории России, но на текущем этапе ключевой вопрос для них - понять, насколько масштабно они собираются действовать дальше.Как сказала Розенблюм, в такой ситуации можно выделить два основных варианта развития событий:

1-й вариант - отели продолжают свою работу под иностранным брендом, сохраняют существующие гостиницы, но не рассматривают новые проекты в РФ;

2-й вариант - расторжение тех контрактов, которые уже есть, то есть уход из страны.