Рунет будет расти за счет электронной коммерции

1 июня. FINMARKET.RU - По итогам прошлого года вклад экономики рунета в экономику России составил более 9,4 трлн руб. В этом году показатель вырастет на 11%, то есть примерно до 10,5 трлн руб., следует из прогноза Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Такой рост они назвали кризисным – всего 11% после увеличения по итогам 2021 года на 42%, пишет "Независимая газета"

На фоне нового санкционного обострения пострадавшими сегментами рунета стали маркетинг и онлайн-реклама, а также цифровой контент. В первом случае по итогам 2022 года прогнозируется падение сразу на 50%, до 216 млрд руб. Хотя в прошлом году сегмент увеличился на четверть.

Во втором случае ожидается еще более глубокий спад по итогам 2022 года – на 60%, до 61 млрд руб. Для сравнения: в 2021-м рост в этом сегменте составлял около 24%, что было признаком надвигающегося охлаждения, так как темпы роста замедлялись.

А расти вопреки всему в этом году, по прогнозу РАЭК, будет, например, сегмент электронной коммерции: рост теперь составит 15% против прошлогодних 44%. На этот сегмент будет приходиться теперь почти 10 трлн руб., тем самым доля электронной коммерции внутри рунета достигнет уже 95%. В данном случае учитывается прежде всего онлайн-ритейл, рынок электронных и иных услуг в интернете, C2C-торговля, то есть сделки между конечными потребителями.

Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, несмотря на высокую базу, этот рынок в России все же продолжает расти. По его данным, продолжает расти объем продажи продовольственных товаров, кроме того, спросом при покупках онлайн пользуются одежда и обувь, а также мелкая бытовая техника и детские товары. При этом Караваев указал на перераспределение рынка в пользу внутреннего оборота, связанное с внешнеполитическими причинами и сложностями с логистикой. При сохранении текущих ограничений подобная тенденция будет наблюдаться до конца года.

В РАЭК прогнозируют рост инфраструктурного сегмента рунета – почти до 240 млрд руб., или на 17%. В качестве главных трендов здесь упоминаются сохранение высокого спроса на облачные сервисы за счет "эффектов пандемии", форматов гибридной работы и появления новых сервисов; развитие государственной облачной инфраструктуры.