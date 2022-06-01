Будет ли в России дефицит тюльпанов и нарциссов

1 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация "Теплицы России" обратилась в Минпромторг с просьбой расширить перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него посадочный материал для луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и прочие), пишет "Российская газета"

Сейчас возможен параллельный импорт черенков растений, саженцев роз. Это тоже важно для производителей роз и хризантем. Однако из перечня товаров параллельного импорта (опубликован 6 мая) "выпали" луковицы цветов. А они всегда на 100% были импортными. У нас в стране производства луковиц нет, говорится в письме.

Если в список не добавят луковицы, производители не смогут вырастить тюльпаны к 8 Марта, пояснил "РГ" член совета директоров ассоциации Александр Литвиненко. По его словам, запрета на поставки самих срезанных цветов со стороны ЕС не было. Импорт цветов продолжается. Хотя сейчас есть сложности с логистикой.

В Минпромторге "РГ" рассказали, что вместе с другими ведомствами будут мониторить ситуацию с импортом и по необходимости добавлять или исключать те или иные позиции в перечень товаров параллельного импорта. Однако луковицы цветов - это поле деятельности Минсельхоза. А ведомство высказалось против применения этого механизма для сельхозпродукции и еды, опасаясь увеличения контрафакта.

В Минсельхозе ранее сообщали, что на этот год цветоводы обеспечены семенами и саженцами, а также расходными материалами.