Доступ к системе проверки мобильных номеров получат силовики и коллекторы

1 июня. FINMARKET.RU - ЦБ хочет датьк единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Соответствующие правки ко второму чтению законопроекта о создании системы ЦБ направил председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, пишет "Коммерсант"

Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 июля 2018 года группой депутатов во главе с Аксаковым, принят в первом чтении 5 марта 2019 года. Его основная цель — упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона, а также борьбы с телефонным мошенничеством. Предоставление сведений из базы будет платным. Операторов связи законопроект обязывает подключиться к ЕИС ПСА, проводить проверки данных в своих базах и вносить в них изменения, связанные с использованием номеров.

Операторы опасаются, что подключение к новой системе потребует дополнительных затрат, и считают перечень информации, которую запросит ЕИС, необоснованно широким.