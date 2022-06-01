Разрыв доходов обеспеченных и небогатых в РФ составляет 8,6 раза

1 июня. FINMARKET.RU -в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составила 8,6 раза, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

В 2021 году ежемесячныегруппы самых обеспеченных россиян в среднем составили 93,5 тыс. рублей, говорится в исследовании FinExpertiza. Расчеты основаны на данных Росстата. Для измерения аналитики использовали подход, при котором всёразбивается на пять равных по численности групп. Статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов: в первую 20-процентную группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую - с наибольшим.

Так, первая, наименее обеспеченная, группа россиян в среднем в 2021 году заработала 10,8 тыс. рублей. Вторая - 20,3 тыс., третья - 30,3 тыс., четвертая - 45,4 тыс. В пятой - самой обеспеченной - средний доход составил 93,5 тыс. рублей. Среднемесячный доход всех групп в 2021 году - 40 тыс. рублей.

Вместе с тем на пятую группу приходилось 46,7% всех доходов населения. Граждане из первой получали лишь около 5,4% от всех денег. В 2020 году эти пропорции фактически были такими же.

Директор ИНП РАН Александр Широв отметил, что богатейшие люди страны в подобных исследованиях в основном не учитываются. Всего, по данным эксперта, в России около 70 млн домохозяйств, тогда как доходы более 3 млн рублей в месяц получают менее 100 тыс. граждан.

В некоторых регионах разрыв в доходах между группами самых богатых и самых бедных еще больше. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе самые обеспеченные получали больше людей из группы с наиболее низкими доходами в 10,4 раза - 236,6 тыс. рублей против 22,7 тыс. в месяц. В Ненецком автономном округе и Москве - в 9,4 раза (203,9 тыс. против 21,7 тыс. и 210,6 тыс. против 22,4 тыс. соответственно).

Аналитики прогнозируют, что постепенно разрыв между богатыми и бедными будет снижаться. В том числе из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, на которых трудилась существенная часть состоятельных граждан. Кроме того, темпы роста доходов у наименее обеспеченных россиян в последние два года были больше, чем у самых богатых.