Для технологических компаний предлагают создать льготный налоговый режим

1 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило создать льготный налоговый режим для отдельного класса инновационных компаний. В новую категорию планируется внести разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию - для этих двух отраслей уже действуют специальные условия. Об этом говорится в подготовленном в ведомстве законопроекте, пишут "Ведомости"

Предложение направлено на поддержку зрелых высокотехнологичных компаний с выручкой от 1 млрд до 15 млрд руб., которые в сложившейся макроэкономической ситуации находятся в трудном положении, говорится в документе. Их предлагается освободить от налога на прибыль и на имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15 до 7,6%.будут действовать в течение 10 лет для компаний без госучастия, которые занимаются производством электрооборудования, транспортных средств, летательных аппаратов, медоборудования, химических веществ и продуктов, лекарственных средств и т. д. Чтобы претендовать на льготы, доля доходов от реализации разработанных и произведенных товаров должна составлять не менее 70% в общей выручке. Еще одним условием является объем дивидендных выплат, который в течение трех последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль.

Аккредитацией компаний будет заниматься Минэкономразвития, ведомство сформирует специальный реестр. В него попадет не более 850 компаний, следует из документа. По расчетам министерства, выпадающие доходы бюджетной системы в 2022 г. в случае введения таких мер поддержки не превысят 73,3 млрд руб.

Ключевым условием получения льгот станет приоритет инвестиций перед дивидендами, сообщил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития, подтвердив разработку законопроекта. По его словам, документ об установлении льготного налогового режима для высокотехнологичных компаний планируется внести в правительство в июне.