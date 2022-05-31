Льготную ипотеку предлагают расширить и на апартаменты

31 мая. FINMARKET.RU - В России хотят расширить льготную ипотеку на. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при правительстве, инициативу планируют направить в кабмин, пишут "Известия"

Сегодня льготная программа распространяется только на жилые новостройки, у апартаментов же такого статуса сейчас нет.

Также в числе предложений рабочей группы - снижение страховых взносов за сотрудников строительных компаний по аналогии с льготами для IT-отрасли, поэтапное раскрытие эскроу-счетов для девелоперов и другие меры.

"Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка", - сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Эксперты полагают, что инициатива по расширению льготной ипотеки на апартаменты положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов.

Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем, сказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Нужно дать максимум возможностей гражданам для улучшения жилищных условий. Расширение льготной ипотеки будет способствовать реализации этой задачи. Была бы уместна помощь и на покупку вторички, - считает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, правительство должно четко определить правовой статус апартаментов.

В апреле 2021 года в Госдуму внесли законопроект о правовом статусе апартаментов, который вводит новую категорию недвижимости - многофункциональные здания, апартаменты в которых должны были признавать жильем. Документ пока не дошел до первого чтения: спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил его на доработку.

Однако в Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца года.