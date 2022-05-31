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31 мая 2022 года 11:40
Льготную ипотеку предлагают расширить и на апартаменты
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Сергей Карпухин/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - В России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при правительстве РФ, инициативу планируют направить в кабмин, пишут "Известия". Сегодня льготная программа распространяется только на жилые новостройки, у апартаментов же такого статуса сейчас нет. Также в числе предложений рабочей группы - снижение страховых взносов за сотрудников строительных компаний по аналогии с льготами для IT-отрасли, поэтапное раскрытие эскроу-счетов для девелоперов и другие меры. "Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка", - сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты полагают, что инициатива по расширению льготной ипотеки на апартаменты положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов. Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем, сказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Нужно дать максимум возможностей гражданам для улучшения жилищных условий. Расширение льготной ипотеки будет способствовать реализации этой задачи. Была бы уместна помощь и на покупку вторички, - считает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, правительство должно четко определить правовой статус апартаментов. В апреле 2021 года в Госдуму внесли законопроект о правовом статусе апартаментов, который вводит новую категорию недвижимости - многофункциональные здания, апартаменты в которых должны были признавать жильем. Документ пока не дошел до первого чтения: спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил его на доработку. Однако в Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца года.
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Ключевые слова: РФ, апартаменты, ипотека
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