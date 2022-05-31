Граждан защитят от взыскания долгов без уведомления

31 мая. FINMARKET.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил повысить защищенность граждан при взыскании с них долгов по ускоренной процедуре - судебным приказом. Самое главное: приказ не должен быть тайным, пишет "Российская газета"

Процедура судебного приказа подразумевает очень простую схему: взыскатель приносит заявление, прикладывает документы, и суд тут же выписывает приказ, что такой-то и такой-то обязан заплатить. Но есть условие: должник не должен возражать. Если же у него есть какие-то сомнения насчет долга, достаточно подать заявление, чтобы приказ отменили.

Однако часто гражданин узнает о том, что оказался в долгах, лишь постфактум. Когда деньги уже списаны с банковской карты. Протестовать поздно, пришло время нервничать.

Поэтому, по мнению Лебедева, необходимо предусмотреть дополнительные меры, чтобы приказы не превращались в печальные сюрпризы.

"В целях заблаговременного информирования должника о предмете и основаниях предъявленных к нему требований в гражданском судопроизводстве предлагается возложить на взыскателя обязанность направить должнику копию заявления о выдаче судебного приказа", - заявил председатель Верховного суда России.

В случае принятия этого предложения тревожный звонок должен будет поступить человеку заблаговременно. Взыскатель - хочет он того или нет - будет вынужден проинформировать, что намерен решить вопрос в ускоренном порядке.

При этом саму процедуру судебных приказов предлагается использовать чаще.

"В связи с высокой эффективностью института приказного производства предлагается повысить размеры сумм, подлежащих взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до 1 миллиона рублей", - сказал Лебедев.

Верховный суд России также предлагает расширить применение упрощенной процедуры: когда судья рассматривает дела по документам без судебного заседания. Суммы исков по гражданским делам, которые рассматриваются в упрощенном порядке, предлагается повысить до 500 тыс. руб.