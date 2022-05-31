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31 мая 2022 года 10:47
Граждан защитят от взыскания долгов без уведомления
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Виталий Белоусов/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил повысить защищенность граждан при взыскании с них долгов по ускоренной процедуре - судебным приказом. Самое главное: приказ не должен быть тайным, пишет "Российская газета". Процедура судебного приказа подразумевает очень простую схему: взыскатель приносит заявление, прикладывает документы, и суд тут же выписывает приказ, что такой-то и такой-то обязан заплатить. Но есть условие: должник не должен возражать. Если же у него есть какие-то сомнения насчет долга, достаточно подать заявление, чтобы приказ отменили. Однако часто гражданин узнает о том, что оказался в долгах, лишь постфактум. Когда деньги уже списаны с банковской карты. Протестовать поздно, пришло время нервничать. Поэтому, по мнению Лебедева, необходимо предусмотреть дополнительные меры, чтобы приказы не превращались в печальные сюрпризы. "В целях заблаговременного информирования должника о предмете и основаниях предъявленных к нему требований в гражданском судопроизводстве предлагается возложить на взыскателя обязанность направить должнику копию заявления о выдаче судебного приказа", - заявил председатель Верховного суда России. В случае принятия этого предложения тревожный звонок должен будет поступить человеку заблаговременно. Взыскатель - хочет он того или нет - будет вынужден проинформировать, что намерен решить вопрос в ускоренном порядке. При этом саму процедуру судебных приказов предлагается использовать чаще. "В связи с высокой эффективностью института приказного производства предлагается повысить размеры сумм, подлежащих взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до 1 миллиона рублей", - сказал Лебедев. Верховный суд России также предлагает расширить применение упрощенной процедуры: когда судья рассматривает дела по документам без судебного заседания. Суммы исков по гражданским делам, которые рассматриваются в упрощенном порядке, предлагается повысить до 500 тыс. руб.
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Ключевые слова: РФ, граждане, долги, взыскание, уведомления
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Владимир 31.05.2022
Мировые суды нужно наказывать за рассмотрение дел без обьяснений должника, рассматривают дела без всяких доказательств просто по недоказаному обвинению.
Istina 31.05.2022
Предлагаю Верховному суду России придумать процедуры ускоренного освобождения судей от занимаемых государственных должностей. Применение упрощенной процедуры отставки судей способствовало реализации гражданами защиты своих конституционных прав и законных интересов. Применение упрощенной процедуры отставки судей через решения от имени Российской Федерации защитило бы граждан от незаконных служебных действий должностных лиц судов.
Istina 31.05.2022
Защищать граждан необходимо с момента приема судьями, в том числе в ускоренном "эффективном" приказном производстве, документов взыскателей. Следует обязать должностных лиц государственных органов - судей всех видов судебных производств, идентифицировать документы взыскателя на соответствие законодательству, исключить прием фальсификаций, подлогов, ложных расчетов. Взыскатели рисуют, судьи принимают рисунки. Незащищенные граждане вынуждены вступать в неправосудные служебные действия одних,и исследовать должностные действия других.
Istina 31.05.2022
Незащищенность граждан в любом из институтов судебных производств. Верховный Суд России и Вячеслав Лебедев защищают судей, на всех этапах судебных производств, во всех институтах, включая ВККС (тоже институт, придуманный для обеспечения бесперебойной продолжительной работы судей).
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