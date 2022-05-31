Компании сталкиваются с ростом цен на российские решения для кибербезопасности

31 мая. FINMARKET.RU - Компании столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности, выяснили в "Ростелеком-Солар". Согласно результатам опроса "Ростелеком-Солар", в котором приняли участие более ста организаций как коммерческого, так и государственного сектора, 58% заказчиков столкнулись с ростом стоимости отечественных средств защиты более чем на 20% с марта, пишет "Коммерсант"

Кроме того, 46% опрошенных говорят о задержках поставок, 9% — о существенном увеличении сроков и 8% — что поставщики вообще отказываются их гарантировать.

При этом 84% заказчиков в 2023 году планируют перейти на российские средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты веб-приложений, баз данных и др. Сейчас у половины коммерческих организаций (51%) доля отечественного ИБ-софта составляет лишь 15%. В госсекторе у каждой третьей компании (33%) на российские средства защиты приходится уже более 60% установок, отмечается в исследовании.

После начала военных действий РФ на Украине 24 февраля многие иностранные вендоры ПО покинули российский рынок и остановили поддержку продуктов.

Участники рынка утверждают, что проблема по большей части на стороне самих клиентов: им не хватает вычислительных мощностей для перехода на российские решения. Для некоторых средств защиты также требуются иностранные комплектующие. Поставщики обещают "скорректировать"по мере решения логистических проблем.