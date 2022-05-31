Что изменится в жизни россиян с 1 июня

31 мая. FINMARKET.RU - С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий единые принципы организации публичной власти по всей стране, пишут "Известия" . Согласно документу, который был принят в конце декабря 2021 года, федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных правительств. Кроме того, с федеральным правительством будут согласовываться кандидатуры министров "в таких важнейших сферах, как образование, здравоохранение, финансы, государственное регулирование тарифов, жилищный контроль (надзор), строительный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Установлен единый - пятилетний - срок полномочий региональных парламентов, а также порядок досрочного прекращения полномочий. Главы субъектов, согласно новому закону, теперь официально будут называться либо губернаторами, либо главами региона. Ранее в России также официально допустимым считалось существование президентов республик, входящих в состав РФ.

Единым для всех регионов также станет срок губернаторских полномочий, который составит 5 лет.

Прожиточный минимум и МРОТ с начала месяца вырастут на 10%. Указ о повышении прожиточного минимума и МРОТа Владимир Путин подписал в конце мая. В результате минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров также решено проиндексировать на 10%. В январе страховые пенсии были проиндексированы на 8,6% - это значит, что в общей сложности рост размера пенсий с начала года составит 19,5%, что выше уровня инфляции. После индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей, уточнил глава Минтруда Антон Котяков. При этом средняя прибавка для каждого пенсионера составит 1,7 тыс. рублей. В общей сложности, по его подсчетам, индексация затронет 35 млн неработающих граждан.

Также с начала месяца в силу вступает закон, согласно которому реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматически. Для этого потребуется только оставить свое согласие. Предоставить его (как и сами банковские данные) можно в том числе через "Госуслуги".

Сама соцпомощь с июня должна стать более адресной. Предполагается, что теперь граждан будут информировать о доступных для них выплатах или пособиях. Необходимую для этого информацию возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения при условии, что гражданин даст на это согласие.

Увеличивается период выплаты пенсии, которая назначается по потере кормильца. Теперь для получателей старше 18 лет, которые окончили школу, но не поступили в среднее или высшее учебное заведение, он будет действовать до 1 сентября года, в котором было завершено обучение. Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение, выплаты будут начислять непрерывно.

Кроме того, теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий не придется доказывать факт иждивения.

29 июня вступит в силу закон, подписанный еще в конце прошлого года. По нему для лечения тяжелых заболеваний у детей можно будет использовать препараты офф-лейбл. Это уже включенные в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи лекарства, которые при этом еще не были утверждены официальными регулирующими органами для использования по этим показаниям. Конкретный перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении лекарственных препаратов будет устанавливать правительство.

Для покупки билетов на некоторые спортивные мероприятия с начала лета потребуется паспорт болельщика. Речь идет не обо всех спортивных состязаниях - перечень тех, на которые без паспорта болельщика будет не попасть, будет устанавливать правительство. В первую очередь речь идет о футбольных матчах. Оформить паспорт болельщика можно через "Госуслуги": там нужно будет заполнить заявление.

С конца месяца заработает и новый закон, устанавливающий правила работы МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых бумажных документов. Документы в электронном формате будут "уравнены" в правах с бумажными - подавать бумажную версию будет необязательно. Кроме того, нельзя будет обратиться с заявлением о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права по почте.

С конца июня заработает закон, по которому возраст приобретения охотничьего оружия увеличат с текущих 18 лет до 21 года. Выдача лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет запрещена. Под запрет попадет внесение любых изменений в конструкцию оружия, либо распространение инструкций о том, как это сделать.

Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

С начала лета заметно вырастут штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах. Так, штрафы для граждан вырастут в 15-20 раз и достигнут 15-30 тыс. рублей, для юридических лиц - в два-три раза и составят от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 млн рублей.