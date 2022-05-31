Минэкономразвития готовит перезапуск механизма защиты и поощрения капиталовложений

31 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития анонсировало перезапуск механизма защиты и поощрения капиталовложений - поправки в закон, регламентирующий работу этого инструмента, будут рассмотрены в правительстве в этот четверг. Ведомство рассчитывает рассмотреть пакет документов в весеннюю сессию Госдумы, сообщил вчера замминистра экономического развития Мурат Керефов на заседании комиссии Госсовета по инвестициям. По его словам, после внесения изменений в закон министерство должно подготовить обновленные правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и ведения реестра проектов, пишут "Ведомости"

не работает с апреля прошлого года из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска платформы для инвесторов - ГИС "Капиталовложения".

В декабре была создана рабочая группа под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы РСПП Александра Шохина, на ее площадке механизм дорабатывался, отметил Керефов. Перезапуск механизма вошел в перечень мер поддержки экономики в условиях санкций, сообщил 24 мая премьерМихаил Мишустин. "Рассчитываем, что такой подход будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, запуску новых интересных проектов, созданию десятков тысяч рабочих мест", - отметил премьер.

В новой версии механизма власти уточнят понятие "инвестиционного проекта" - теперь инвесторы для реализации проекта должны получить положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по созданию и строительству объекта, следует из презентации, представленной Керефовым на Госсовете. Датой начала проекта будет считаться выдача первого разрешения на строительство, после чего должен быть утвержден бюджет (не позднее 180 дней) и отправлена заявка (не позднее чем через год).

Существенно повышен порог для входа в инвестпроекты: для проектов федерального уровня в области здравоохранения, образования, культуры и спорта - с 250 млн до 750 млн руб., для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики - с 500 млн до 1,5 млрд руб., для обработки и транспорта - с 1,5 млрд до 4,5 млрд руб., вне зависимости от отрасли - с 5 млрд до 10 млрд руб. Если сторонойявляется субъект РФ, то минимальный порог инвестиций - 200 млн руб. При этом теперь в стоимости проекта будут учитываться не только собственные, но и заемные средства.

Согласно новым правилам субъекты наделяются полномочиями по подготовке заключений на инвестпроекты, а если региональные власти по каким-то причинам сочтут реализацию СЗПК экономически нецелесообразной, то соглашения не будут заключаться.

Уполномоченной за анализ и сопровождение СЗПК организацией планируется назначить госкорпорацию ВЭБ.РФ, которая будет анализировать финансовую модель проекта. По словам Керефова, если заключение будет отрицательным, то целесообразность заключения СЗПК будет рассматриваться в рабочей группе при Минэкономразвития.

По его словам, будут уточнены параметры стабилизационной оговорки. Из стабилизационных актов исключается утилизационный сбор, а из обязательных платежей, за счет которых возможно возмещение затрат, - акцизы на автомобили и транспортный налог. При этом плата за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор стабилизируются на три года с учетом индексации не выше инфляции, транспортный налог и выгодные таможенные пошлины - на весь период действия СЗПК.

Также правительство дополнит перечень обстоятельств непреодолимой силы и случаев существенногоусловий, при наступлении которых стороны будут освобождаться от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств. К существующим форс-мажорам добавляется дисбаланс внутреннего рынка при инфляции выше 30% и дефицит бюджета более 15%.

Кроме того, организация будет обязана заключить соглашение о налоговом мониторинге с ФНС в течение 3-х лет с момента заключения СЗПК.