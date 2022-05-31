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31 мая 2022 года 08:40
В России действием санкций затронуты более 86% компаний
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Александр Щербак/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - В России работа более 86% компаний затронута введенными санкциями, такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. "86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично", - говорится в докладе. В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тыс. 3 компаний из 85 регионов РФ. Согласно данным мониторинга, подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывают результаты экономического спада. Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, отметив при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. "Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса. При этом более половины респондентов считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления, около 35% характеризуют их как "спокойные и эффективные". Свыше 50% предпринимателей заявили, что в нынешней ситуации "необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры - нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать". В качестве помощи от государства бизнес ожидает снижения налогов и списания части накопившейся налоговой задолженности. Также предприниматели рассчитывают на снижение ставки страховых взносов до 15% со всей базы заработной платы, на более дешевые и доступные оборотные кредиты и заморозку тарифов естественных монополий. "Кризис с нами, и он развивается. Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития", - резюмировал Титов.
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