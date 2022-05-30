Бизнес предложил отменить НДФЛ при продаже жилья для семей с детьми

30 мая. FINMARKET.RU - Бизнес предложил отменитьпри продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такое обращение федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и Минфин, пишут "Известия"

В документе говорится, что чаще всегопродают единственную квартиру для улучшения жилищных условий. А наследники нередко стараются в обход законодательства реализовать свою недвижимость с занижением суммы сделки (на сумму налога) и становятся жертвами мошенников.

В пресс-службе кабмина сообщили, что письмо пока не поступило в аппарат правительства. В Минфине обращение уже получили - предложения будут рассмотрены, сказали в пресс-службе ведомства. Также в министерстве отметили, что "с 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения имуществом при соблюдении определенных условий".

По словам директора "Этажей" Ильдара Хусаинова, в частности, льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок до 30 апреля следующего после продажи года, при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной. А цена старой не может быть выше 50 млн рублей. Кроме того, налогоплательщик или члены его семьи не должны владеть более 50% другого жилья, превышающего по площади купленное, рассказал он.

Сейчас квартиры без уплаты НДФЛ можно продавать только после 3-5 лет владения, а это почва для разного рода спекуляций, предупреждают эксперты. Реализация инициативы улучшит положение и бизнеса, и граждан, уверены специалисты.