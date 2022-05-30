Юрлицам и ИП могут разрешить оплачивать внешнеторговые контракты криптовалютой

30 мая. FINMARKET.RU - Юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Такие поправки содержатся в доработанной Минфином версии его законопроекта "О цифровых валютах", который затрагивает регулирование крипторынка, пишут "Ведомости"

Законопроект все еще запрещает использовать криптовалюты как средство платежа на территории, но разрешает операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами (криптобиржи) при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.

Новая версия документа тем не менее делает оговорку: с использованием "идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы"смогут оплачивать свои внешнеторговые контракты, в частности платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т. д.

По словам представителя ЦБ, использовать криптовалюту в международных расчетах теоретически можно, но потенциал таких расчетов довольно ограничен. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, объяснил он. Поэтому при переходе на криптовалюту в рамках осуществления внешнеторговой деятельности российскими юрлицами и ИП крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами. Кроме того, основные криптовалютные площадки ужесточают процедуры "знай своего клиента" (KYC) в отношении граждан РФ.

В последней версии законопроекта Минфина имеются некоторые значительные дополнения. Появляются характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории РФ. Вводится запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа (его определит правительство), и обязанность поисковиков не выдавать по запросам граждан эти нелегальные криптобиржи и обменники.

Также Минфин предлагает ввести для лицензированных криптобирж и криптообменников обязанность в течение 3-х лет хранить в РФ информацию о владельцах цифровой валюты, операциях с ней и т. д. Это нововведение должно купировать ранее описанный ЦБ риск, что криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.

Появилось требование указывать в реестре обладателей криптовалют, что "адрес-идентификатор указанного лица связан с цифровой валютой, приобретаемой в результате цифрового майнинга". И данную информацию должен вносить в реестр сам оператор, а не покупатель криптовалюты, как это было в более ранних вариантах законопроекта.

При этом некоторые нормы из текущей версии законопроекта пока убрали. Так, пропало упоминание по возможным объемам вложений в цифровые валюты для юрлиц и профприобретателей цифровых валют. Статья, посвященная майнингу и определению его как деятельности, направленной на получение криптовалют, подверглась сильному сокращению, в том числе пропало требование включения в специальный реестр юрлиц и ИП, занимающихся майнингом. Не включено в текст документа также и описание механизма передачи сведений в налоговые органы для осуществления ими контрольных и надзорных функций.