30 мая. FINMARKET.RU -сохранит статус одного из крупнейших экспортеров пшеницы, сообщила "Российской газете" первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"В текущей ситуации все страны мира думают в первую очередь о собственной продовольственной безопасности, и это совершенно оправдано. Россия в этом плане не исключение - главным приоритетом было и остается обеспечение внутреннего рынка", - подчеркнула она.

Лут напомнила что сегодня Россия применяет целый комплекс механизмов таможенно-тарифного регулирования, которые позволяют исключить дефицит социально значимой продукции, а также не допустить резкого роста цен. "Все эти инструменты сохранятся в перспективе, поскольку мы видим тенденцию к усилению рисков на мировом рынке, в том числе по причине санкционного давления на Россию", - сообщила она.

"Вместе с тем мы осознаем роль нашей страны в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнула Лут. Россия, являясь одним из ключевых игроков, готова поддерживать зарубежных партнеров и поставлять столько продукции, сколько это возможно, но без ущерба для внутренних интересов. Сегодня РФ в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства, оставаясь надежным поставщиком для иностранных партнеров.

Первый замглавы Минсельхоза выразила уверенность, что по итогам года Россия сохранит статус одного из крупнейших экспортеров пшеницы, подсолнечного масла, рыбы и другой продукции и внесет существенный вклад в решение обостряющейся проблемы голода во многих странах мира.

Разрыв логистических цепочек сейчас наблюдается практически во всех отраслях, не только в аграрной. "Конечно, эта ситуация требует от нас значительных усилий по перестройке всей системы поставок компонентов производства, но, уверена, необходимые решения будут найдены. Если в марте-апреле мы еще чувствовали определенное напряжение в этом плане, то сейчас бизнес во многом уже переориентировался на альтернативных поставщиков", - сказала Лут.