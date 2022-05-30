Промысел крабов может остановиться из-за сокращения экспорта

30 мая. FINMARKET.RU - О серьезных трудностях российских добытчиков со сбытом замороженного краба в США сообщили "Коммерсанту" несколько участников рынка. По их словам, сложности с поставками в эту страну и ЕС, на долю которых приходилось до 48% всего экспорта крабов, начались сразу после введенных в марте США санкций, хотя срок вступления их в силу наступает только 23 июня. «Уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, так как разрушена логистика»,— поясняют собеседники издания.

Заместитель гендиректора "Маг-Си Интернешнл" (добытчик краба) Сергей Гусев, подтвердивший информацию “Ъ”, поясняет, что в США из РФ отправлялся краб в рассольной заморозке. Этот продукт пользуется спросом только в США, тогда как в Азии покупают живого краба.

По словам гендиректора Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, в США экспортировалось до 90% краба из Северного бассейна, в ЕС же поставлялась в первую очередь варено-мороженая продукция.

У добытчиков из Северного бассейна нет возможности отправлять в Азию живого краба из-за удаленности рынков сбыта, отмечает Древетняк. У компаний Дальнего Востока, по словам Гусева, суда предназначены на выпуск замороженной продукции в рассоле. Их необходимо переоснастить для переработки краба для азиатских рынков.

Направить объем, который предназначался для США и ЕС, на внутренний рынок также проблематично.

Производители пока видят один выход - приостановить. В целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков грозит потерей, по подсчетам экспертов, более $4 млрд в год.