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30 мая 2022 года 09:14
Промысел крабов может остановиться из-за сокращения экспорта
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Лев Федосеев/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - О серьезных трудностях российских добытчиков со сбытом замороженного краба в США сообщили "Коммерсанту" несколько участников рынка. По их словам, сложности с поставками в эту страну и ЕС, на долю которых приходилось до 48% всего экспорта крабов, начались сразу после введенных в марте США санкций, хотя срок вступления их в силу наступает только 23 июня. «Уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, так как разрушена логистика»,— поясняют собеседники издания. Заместитель гендиректора "Маг-Си Интернешнл" (добытчик краба) Сергей Гусев, подтвердивший информацию “Ъ”, поясняет, что в США из РФ отправлялся краб в рассольной заморозке. Этот продукт пользуется спросом только в США, тогда как в Азии покупают живого краба. По словам гендиректора Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, в США экспортировалось до 90% краба из Северного бассейна, в ЕС же поставлялась в первую очередь варено-мороженая продукция. У добытчиков из Северного бассейна нет возможности отправлять в Азию живого краба из-за удаленности рынков сбыта, отмечает Древетняк. У компаний Дальнего Востока, по словам Гусева, суда предназначены на выпуск замороженной продукции в рассоле. Их необходимо переоснастить для переработки краба для азиатских рынков. Направить объем, который предназначался для США и ЕС, на внутренний рынок также проблематично. Производители пока видят один выход - приостановить промысел. В целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков грозит потерей, по подсчетам экспертов, более $4 млрд в год.
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