Мошенники стали использовать для подмены номера граждан

30 мая. FINMARKET.RU -, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод. Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан. Об этом "Известиям" рассказали эксперты платформы "Мошеловка". Им звонят люди и говорят, что с их номера был звонок "от сотрудника банка", который пытался выведать персональную информацию для похищения средств со счета. При этом сами абоненты никаких звонков не совершали и не имеют отношения к мошенническим схемам, рассказала "Известиям" руководитель платформы Евгения Лазарева.

Она добавила, что есть и обращения от потенциальных жертв. При попытке перезвонить на номер, определяемый телефоном во время такого звонка, отвечает совершенно другой человек с иными особенностями речи и даже другого пола, утверждающий, что никаких звонков в последнее время он не совершал.

"Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством. Что называется, стремятся подгадить доступным способом", - пояснила Лазарева, напомнив, что большая часть атак на счета граждан происходит из кол-центров, которые располагаются в недружественных странах.

Опрошенные "Известиями" эксперты по кибербезопасности отметили, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента.

Пресс-служба Минцифры сообщила "Известиям", что технически подмена номера госоргана или банка и подмена номера гражданина не отличаются. "На сегодняшний день подмена номера - один из наиболее распространенных способов телефонного мошенничества. Злоумышленники используют его, чтобы ввести граждан в заблуждение, а также затруднить работу правоохранительных органов по установлению злоумышленника", - сказали в ведомстве.

Как указали специалисты по кибербезопасности, гражданам, чьи контакты используют злоумышленники, придется потратить силы и нервы, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. Кроме того, их номер может попасть в черные списки, из которых непросто удалиться.