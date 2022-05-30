Россия заплатит по госдолгу по аналогичной расчетам за газ в рублях схеме

30 мая. FINMARKET.RU - Расчеты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же образом, только "в обратном порядке". Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", - пояснил Силуанов.

С помощью этого механизма можно будет проводить платежи, минуя всю западную расчетную инфраструктуру, уточнил он. По словам министра, это позволит наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями наших бумаг. Платежи будут производиться исключительно через российскую расчетную инфраструктуру - Национальный расчетный депозитарий (НРД, "дочка" Мосбиржи). По его словам, речь идет об отличном от действующего механизме расчетов с использованием счетов типа С (были введены для исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран, в том числе по корпоративным долгам; режим счетов предполагает оплату в рублях, но ограничивает использование этих средств узким перечнем операций, вывод с них средств фактически заблокирован). Новым механизмом предполагается предоставить инвесторам право пользования средствами без ограничений, уточнил представитель Минфина. В том числе по сумме перевода за рубеж (сейчас можно перечислить не более $50 000 в месяц).

"Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам", - резюмировал Силуанов.

Президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которыесчитает недружественными, 23 марта. Согласно опубликованному 31 марта указу президента № 172 с 1 апреля покупатели из списка недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Согласно тексту документа, для этого уполномоченный на расчеты Газпромбанк открывает покупателям специальные валютный и рублевый счета типа К. Покупатель зачисляет платеж в валюте контракта на валютный счет, после этого банк по его поручению продает ее на торгах Мосбиржи за рубли, зачисляет их на рублевый счет и переводит платеж непосредственно на счет "Газпрома". Обязательство по оплате считается исполненным в тот момент, когда денежные средства в рублях поступили непосредственно "Газпрому", до зачисления компания не вправе продолжать поставки газа, говорится в документе.