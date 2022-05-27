Россияне начали экономить на платной медицине

27 мая. FINMARKET.RU - Больше четверти россиян с марта прекратили или стали реже пользоваться платными медицинскими услугами. Как следует из результатов опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch, более 28% россиян стали реже пользоваться услугами платных медучреждений или полностью отказались от них. Еще 20% опрошенных выбирают более доступные по цене клиники, а 25% пользуются в основном бесплатными медуслугами. Эти данные подтверждаются проведенным Calltouch анализом 10 млн обращений в 490 клиник, пишет "Коммерсант"

Заметное снижение обращений на платные услуги — на 36% год к году — наблюдалось уже в марте. По сравнению с февралем показатель сократился на 13% в Москве и Подмосковье и на 11% в других регионах. В апреле ситуация стабилизировалась: в Москве спрос вырос на 2%, а в остальных регионах уменьшился на 1%.

Источник издания в отрасли подтверждает данные Calltouch по Москве. Однако сами частные клиники утверждают, что падение если и есть, то незначительное.

Год назад ситуация была другой. В марте 2021 года рост обращений в московские клиники составил 24% по сравнению с февралем, подсчитали в Calltouch. В апреле того же года число обращений в Москве и Подмосковье выросло на 2%.

По мнению экспертов и участников рынка, в будущем спрос на медицинские услуги может увеличиться за счет реализации потребностей, отложенных во время пандемии