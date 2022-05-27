В России намерены кардинально изменить систему капремонта домов

27 мая. FINMARKET.RU - В России планируют изменить систему капремонта домов. Теперь может быть введено обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Как сказал "Известиям" первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, система капремонта многоквартирных домов принесла большую пользу, но в то же время показала, что нуждается в реформировании. Прежде всего это касается графиков поведения работ: зачастую они не привязаны к фактическому состоянию жилья, пояснил он.

Парламентарии намерены кардинально изменить систему капремонта. В частности, перед планированием работ делать обязательное техобследование домов. Такой законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Его планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состоянияи принятие решения о проведении конкретных работ", - уточнила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, которая участвовала в обсуждении документа.

Мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта, отметил Якубовский.

Инициатива направлена на повышение эффективности региональных программ, сказала руководитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Это действительно правильное решение, но запоздалое, добавил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Однако, по его словам, реализация предложения может привести к росту размера взноса зана 5%, поскольку техническое обследование требует дополнительных средств.