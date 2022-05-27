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27 мая 2022 года 09:55
В РФ могут упростить списание долгов через банкротство
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Александр Щербак/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о предложении повысить размер суммы долга, при которой граждане смогут пройти внесудебную процедуру личного банкротства. Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей РФ, пишет "Российская газета". По словам Лебедева, судебная нагрузка по делам о банкротстве возрастает. Так, в 1-м квартале т.г. рассмотрено дел этой категории на 52% больше, чем в 1-м квартале прошлого года. При этом количество поступивших в суды заявлений о банкротстве за 3 месяца этого года превысило 74 тыс., подчеркнул глава Верховного суда. "Поэтому арбитражными судами высказываются предложения о совершенствовании процедур банкротства, в том числе об увеличении суммы задолженности, в пределах которой банкротство гражданина осуществляется во внесудебном порядке, и о наделении арбитражных управляющих правом устанавливать требования кредиторов к должнику и рассматривать вопрос об их обоснованности", - заявил Лебедев. Сейчас, согласно закону, если долг гражданина не превышает 500 тыс. руб., но расплатиться нет никакой возможности, человек может подать заявление в МФЦ о личном банкротстве. Адвокат Вячеслав Голенев считает обоснованным предложение об увеличении порога сумм для возбуждения дела о банкротстве гражданина либо организации, а также наделение арбитражных управляющих правом самостоятельно устанавливать обоснованность требований кредиторов. "Со своей стороны предложил бы ввести порог сумм до одного миллиона рублей", - говорит Голенев. В целом, по его мнению, закон о банкротстве представляется целесообразным к реформированию.
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Ключевые слова: РФ, граждане, банкротства, долги, списания
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