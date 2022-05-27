В РФ могут упростить списание долгов через банкротство

27 мая. FINMARKET.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о предложении повысить размер суммы долга, при которойсмогут пройти внесудебную процедуру личного. Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей, пишет "Российская газета"

По словам Лебедева, судебная нагрузка по делам о банкротстве возрастает. Так, в 1-м квартале т.г. рассмотрено дел этой категории на 52% больше, чем в 1-м квартале прошлого года. При этом количество поступивших в суды заявлений о банкротстве за 3 месяца этого года превысило 74 тыс., подчеркнул глава Верховного суда.

"Поэтому арбитражными судами высказываются предложения о совершенствовании процедур банкротства, в том числе об увеличении суммы задолженности, в пределах которой банкротство гражданина осуществляется во внесудебном порядке, и о наделении арбитражных управляющих правом устанавливать требования кредиторов к должнику и рассматривать вопрос об их обоснованности", - заявил Лебедев.

Сейчас, согласно закону, если долг гражданина не превышает 500 тыс. руб., но расплатиться нет никакой возможности, человек может подать заявление в МФЦ о личном банкротстве.

Адвокат Вячеслав Голенев считает обоснованным предложение об увеличении порога сумм для возбуждения дела о банкротстве гражданина либо организации, а также наделение арбитражных управляющих правом самостоятельно устанавливать обоснованность требований кредиторов.

"Со своей стороны предложил бы ввести порог сумм до одного миллиона рублей", - говорит Голенев. В целом, по его мнению, закон о банкротстве представляется целесообразным к реформированию.