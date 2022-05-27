МФО увеличивают объем переданных коллекторам долгов

27 мая. FINMARKET.RU - В начале годаснизили объем переданных коллекторам долгов для агентского взыскания, тогда как микрофинансовые организации (МФО), напротив, его увеличили, пишет "Коммерсант"

Так, в1-м квартале т.г. банки сократили число переданных к взысканию кредитов на 10% по сравнению с прошлым годом - до 1,4 млн шт. Суммарный объем переданной просроченной задолженности снизился на 7% - до 147 млрд руб. Такие данные привел председатель комитета по агентскому бизнесу ассоциации НАПКА Виктор Семендуев на отраслевой конференции 26 мая.

В сегментенаблюдалась обратная картина. Объем переданной коллекторам задолженности вырос на 36% - до 42 млрд руб., а количество кейсов увеличилось на 27% - до 1,8 млн шт. При этом передаваемая средняя сумма банковской задолженности выросла на 7% - до 104 тыс. руб., тогда как средняя сумма передаваемого займа МФО сократилась на 18% - до 23 тыс. руб.

Разнонаправленная динамика количественных показателей уступки требований у банков и МФО объясняется в первую очередь различной срочностью займов, а также различиями в клиентской базе, поясняет управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

По краткосрочным займам МФО системное ухудшение платежеспособности заемщиков проявляется значительно быстрее и прямо влияет на объемы передачи проблемных долгов коллекторам, поясняет Беликов. Кроме того, заемщики МФО в сравнении с банковскими заемщиками в среднем менее обеспечены и более уязвимы к негативному влиянию таких факторов, как повышенная инфляция.

В целом сам сегмент агентского взыскания переживает сейчас кризисный период, его эффективность и рентабельность снижаются, сходятся во мнении участники рынка коллекшена.