Производители молока и соков могут сократить ассортимент

27 мая. FINMARKET.RU - Производители молочных продуктов и сока рассматривают вопрос о сокращении ассортимента. Об этом "Известиям" рассказал источник в одной из крупнейших компаний на этом рынке. По его словам, уже в ближайшее время заводам не хватит асептической упаковки Tetra Pak: один из двух производителей этой тары свернул работу еще в марте.

А такой вид упаковки предназначен для продукции с длительным сроком хранения. Согласно технологии, продукт и асептическую упаковку стерилизуют по отдельности, после чего тару наполняют напитком и запечатывают в стерильных условиях. Это позволяет долго сохранять свойства продукции.

В "молочке" асептику используют для стерилизованной продукции и сливок. Для нее летом закупали фермерское, а продавали значительно позже - осенью, добавил собеседник издания. Теперь же, когда асептики не хватает, заводы будут концентрироваться на производстве скоропортящегося товара, сказал источник. А значит, будут стремиться закупать только то молоко, которое можно переработать и оперативно продать - условно говоря, в течение 30 дней, добавил собеседник издания. Получается, что остальное сырье фермеров невозможно будет использовать, уточнил он.

"Основная проблема - отсутствие нужного объема асептической упаковки. Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится- альтернатив для асептической упаковки пока не видно", - добавил собеседник издания.

Асептику впроизводили два завода - Tetra Pak и Elopak, они же ввозили в страну нужные материалы для ее изготовления плюс импортировали готовую тару. Но в середине марта Elopak заявил о приостановке деятельности. До сих пор у компаний были запасы этой продукции, но теперь производители столкнулись с нехваткой тары на рынке.

Производителям соков, детского питания и молочной продукции действительно не хватает асептической упаковки, а также красок для нее, клея и так далее, сказал "Известиям" исполнительный директор "Русбренда" (в союз входят Danone, Unilever и другие компании) Алексей Поповичев. По его словам, у заводов есть запасы тары, но они постепенно сокращаются. Поэтому компаниям приходится решать, как сократить использование упаковки, пояснил эксперт. Например, бизнес может отказаться от продукции небольшого объема и напитков с длинным сроком годности. Также компании готовы менять дизайн тары, делая ее менее выразительной.