ВЭБу могут выделить 120 млрд рублей из ФНБ

27 мая. FINMARKET.RU - Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в.РФ, следует из обновленного перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций. Как уточняется в плане, ресурсы планируется использовать в рамках "Фабрики проектного финансирования", пишут "Ведомости" . Для этого необходимо упростить процедуру выделения средств из, говорится в документе.

Минфин и Минэкономразвития действительно прорабатывают возможность выделения 120 млрд руб. из ФНБ на 20 лет для фондирования ВЭБа, подтвердил источник, близкий к правительству. Деньги могут быть использованы для финансирования крупных инвестпроектов "Фабрики". По словам источника, сейчас реализуется 17 проектов в сфере транспорта, промышленности и добычи общей стоимостью 1,2 трлн руб.

Согласно обновленным в прошлом году правилам стоимость проекта должна быть не менее 3 млрд руб., доля собственных средств заемщика - не менее 10%, срок окупаемости - 30 лет. Предоставление субординированного депозита, по сути, будет являться увеличением капитала для ВЭБа, так как этот инструмент позволяет откладывать срок возврата "до бесконечности", пояснил "Ведомостям" источник, близкий к госкорпорации. По его словам, капитал может понадобиться для проектного финансирования и выдачи поручительств банкам и системообразующим предприятиям.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на вопрос "Ведомостей" о том, требуется ли госкорпорации докапитализация, заявил, что это будет зависеть от развития плана противодействия санкциям. "Работаем согласно утвержденным антикризисным мероприятиям, под них правительство предоставляет капитал, поэтому у нас здесь полное взаимопонимание", - отметил Шувалов в кулуарах завода "Тонар", на территории которого 26 мая проходило заседание правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

В начале апреля кабмин объявил о докапитализации РЖД из ФНБ на 250 млрд руб. через приобретение привилегированных акций госкомпании. Кроме того, за счет средств ФНБ будут докапитализированы Газпромбанк - на 50 млрд руб., а также "Аэрофлот", РЖД и Дом.РФ, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из фонда 106,65 млрд руб., следует из антисанкционного плана.

По данным Минфина на 1 мая, на депозитах в ВЭБе находилось около 529,8 млрд руб.